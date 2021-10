Roma, 15 ott. (askanews) - Nuovo logo e nuovi colori per gli aerei di Ita che si chiamerà Ita Airways e che avrà un logo che richiama in qualche modo quello di Alitalia pur non adottandone il nome. Il nuovo brand è stato svelato nel corso della presentazione della compagnia in occasione dell'avvio dei voli. Gli aerei avranno una livrea completamento azzurra con una fascia tricolore sulla coda.