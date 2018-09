Addio alla cassa integrazione, il 24 settembre verranno licenziati tra i 60 e gli 80mila lavoratori

Tra i 60 e gli 80 mila lavoratori del settore metalmeccanico rischiano di perdere il posto di lavoro. Il prossimo 24 settembre, infatti, si preannuncia come un lunedì nero per una marea di lavoratori. “Verranno licenziati e rimarranno senza reddito perché gli ammortizzatori sociali scadono proprio quel giorno”, avverte sulle pagine di La Repubblica la Fiom-Cgil, che ha condotto un censimento all’interno di una moltitudine di fabbriche italiane. La base statistica dell’indagine Fiom sono i 100mila dipendenti complessivi delle imprese metalmeccaniche che usavano gli ammortizzatori.

Una classifica da brivido

Sulle pagine del quotidiano viene stilata anche la classifica delle regioni che andranno inevitabilmente a perdere più posti di lavoro. A pagare il conto più salato sarà la Lombardia. Ben 16mila lavoratori perderanno qualsiasi mezzo di sostentamento. Segue la Puglia, che di posti di lavoro ne perderà 14.700, seguita dalla Liguria, di poco sotto i 10mila, e il Piemonte che vedrà licenziare 9.800 metalmeccanici. Le cose non vanno meglio in Campania, dove i licenziamenti saranno 9.000. La Basilicata si ferma a quota 8.200. Con un discreto distacco l’Umbria e il Veneto. In ognuna di queste regioni saranno 5.900 i lavoratori che rimarranno senza un reddito. E la drammatica classifica prosegue con Marche (4.400), Emilia Romagna (3.400), Toscana (3.100), Lazio (2.700), Sardegna (2.300), Sicilia (2.200), Alto Adige (1.400), Friuli Venezia Giulia (1.200), Calabria (500) e in fine il Molise (210).

Le aziende che potrebbero dover licenziare

Emergenze occupazionali si registrano alla Ime di Brescia, ma anche alla Candy e alla Peg Perego. Situazione difficile per la Electrolux di Solearo e persino per la Maserati di Gugliasco, la Tekfor di Pinerolo, la Gammastamp di Vercelli, la Cerutti di Alessandria, la Marelli Motori, la Wanbao di Belluno e la Selcom con sede a Bologna. Come si evince la crisi colpisce tutti i settori, indiscriminatamente, dando origine ad una vera e propria emergenza nazionale, contro la quale si spera che il governo possa trovare una rapida quanto efficace soluzione.

La soluzione di Di Maio non basterà

Il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, si legge su La Repubblica, ha ribadito che nell’imminente “decreto emergenze” ci sarà anche la norma che ripristina la cassaintegrazione “per cessazione”. Ma tale norma rischia di non esser sufficiente, anzi, se non vi saranno altri strumenti capaci di fronteggiare il problema, il rischio sarà drammaticamente una certezza. Degli 80mila posti di lavoro a rischio, infatti, soltanto una minima parte interessa società in chiusura. Tutti gli altri lavoratori, allo stato attuale, saranno lasciati soli, senza un reddito.

La Fiom: "Estendere i contratti di solidarietà"

“Bene Di Maio che risolve una follia del Jobs Act - evidenzia Francesca Re David, leader della Fiom -, ma non pensi di cavarsela così. Chiediamo l’apertura immediata di un tavolo per discutere la riforma complessiva degli ammortizzatori sociali ridotti sia nella casistica che nella durata. Si è rinunciato a uno strumento di politica industriale, peraltro con il paradosso che la gestione Inps della Cassa è in attivo e che agli imprenditori costa meno licenziare”. La risposta, comunque sia, non può essere il reddito di cittadinanza, perché “riguarda esclusivamente chi il lavoro non ce l’ha. Noi chiediamo di salvaguardare l’occupazione, estendendo i contratti di solidarietà”.