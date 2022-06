Ad Andrea Della Valle laurea honoris causa in Management

(ANSA) - ANCONA, 21 GIU - Laurea honoris causa in Economia e Management dell'Università Politecnica delle Marche ad Andrea Della Valle, vice presidente e ad di Tod's, azienda con quartier generale a Casette d'Ete di Sant'Elpidio a Mare (Fermo) che produce prodotti di lusso nel settore calzature, abbigliamento e accessori, e di cui è presidente e 'co-ad' il fratello Diego. La cerimonia per il conferimento della laurea honoris causa avverrà domani 22 giugno alle 15.30 alla Facoltà di Economia "G. Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche Aula A "G. Conti". Dopo la prolusione del prof. Gian Luca Gregori Rettore Univpm, la lettura della motivazione a cura del Prof. Stefano Staffolani Preside di Economia e della Prof.ssa Maria Serena Chiucchi, direttrice del Dipartimento di Management. Poi l'elogio del Candidato da parte del Prof. Stefano Marasca, Ordinario di Economia Aziendale. Seguiranno la proclamazione e la Lectio Magistralis da parte del laureato Andrea Della Valle dal titolo "Una storia imprenditoriale ed umana per la valorizzazione di un Territorio". (ANSA).