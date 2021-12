Acea conferisce asset fotovoltaico a newco e cede 60% a Equitix

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Acea ha "sottoscritto un accordo con l'investitore britannico di fondi infrastrutturali Equitix per la cessione di una quota di maggioranza nella newco a cui sono stati conferiti gli asset fotovoltaici di Acea già in esercizio o in via di connessione alla rete in Italia". Lo rende noto la società indicando che "in particolare, Equitix acquisirà una partecipazione pari al 60% nella società di nuova costituzione". Il valore economico dell'operazione, riferita al 100% del portafoglio di impianti, in termini di enterprise value è pari a 220 milioni. Acea manterrà la gestione degli impianti attraverso la stipula di contratti pluriennali con la nuova società (ANSA).