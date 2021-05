Accordo Mikro Kapital-Conflombardia, supporto a piccole aziende

Milano, 30 apr. (askanews) - Ripartire. Già, ma con quali risorse? Mikro Kapital SpA, società di microcredito e Conflombardia hanno siglato un accordo per fornire supporto finanziario alle piccole imprese lombarde, con vari progetti dedicati ai piccoli imprenditori al fine di aiutarli ad uscire dalla crisi economica scatenata dalla pandemia. Secondo il patron di Mikro Kapital, Vincenzo Trani bisogna leggere la pandemia come un periodo in cui tutto si è fermato. Ma ora si cambia marcia."L'attività svolta da Mikro Kapital in Italia per finanziare le start up, che sarebbe comunque importante in una situazione ordinaria, diventa ancora più importante in un periodo post Covid".Grazie all'intesa, le imprese associate a Conflombardia che rispettano i criteri previsti dalla normativa nazionale per il microcredito, potranno chiedere finanziamenti fino a 50 mila euro per sviluppare la propria attività e pianificare la ripresa."Con un'erogazione molto veloce in termini di tempi: 4 o 5 giorni è il periodo di approvazione della pratica".Messi a disposizione consulenti esperti provenienti sia da Mikro Kapital che da Conflombardia, che offriranno le proprie conoscenze e competenze per fornire un supporto completo all'imprenditore, a partire dall'adeguamento dell'azienda a nuove normative fino all'elaborazione di un business plan dedicato."Quindi significa che il piccolo imprenditore viene accompagnato realmente nella gestione delle risorse che riceve".Il tempo sembra essersi fermato durante la pandemia, ma il futuro incalza."L'intenzione da parte dei giovani in primis, ma anche degli imprenditori è quella di rinascere, di ripartire e chiaramente lì dove la mente, lì dove le persone, lì dove le idee ripartono c'è bisogno inevitabilmente di risorse economiche. Il problema è dove trovare le risorse per cui è da questo punto di vista questo accordo risolve proprio questo aspetto, dando una spinta economica a quelle che sono le idee sono venute fuori nel post pandemia".