Banche, nell'Ue meno sportelli (-5,39%) e meno bancari (-1,25%)

Roma, 1 giu. (askanews) - Sempre meno filiali e sempre meno bancari nell'Unione europea. Secondo gli indicatori strutturali sulla finanza pubblicati dalla Bce, aggiornati alla fine del 2022, in media nell'Unione il numero di sportelli è diminuito del 5,39% lo scorso anno. Contestualmente il numero di bancari si è ridotto dell'1,25%.L'istituzione di Francoforte riporta queste medie e precisa che le dinamiche possono divergere ampiamente tra i vari paesi: ad esempio sul numero di sportelli il calo spazia tra il -0,98% e il -21,50%.

A fine 2022 nell'intera unione si contavano 132.871 sportelli bancari, che nell'82,8% dei casi erano situati nell'area euro.Sul numero di bancari la Bce riferisce di cali in 18 paesi Ue, con una tendenza che prosegue fin dal 2008.Infine, sul livello di concentrazione nel settore bancario l'istituzione riporta come persista un quadro molto differenziato tra paesi. Prendendo a riferimento la quota di asset sul totale detenuta da sulle cinque maggiori banche di un Paese, si spazia dal 31,16% del Lussemburgo, il livello più basso, al 95,72% della Grecia. A fine 2022 la media di questo indicatore per l'Unione europea era pari al 68,27%.