Acadi: 'Contrasto al gioco d’azzardo nostra battaglia'

Roma, 28 nov. - (Adnkronos) - "Abbiamo fatto questo lavoro per mettere nero su bianco il nostro impegno sul campo ormai da un paio di decenni. Abbiamo scelto quattro termini per rappresentare questo valore che mettiamo sul campo che sono la legalità, responsabilità, crescita e occupazione. Dietro questi termini c’è un mondo di numeri, un mondo di persone, un mondo di attività e di impegno che vengono messi sul campo". Lo dice Geronimo Cardia, presidente di Acadi - Confcommercio nel corso della presentazione del primo rapporto sul gioco pubblico in Italia che si tiene a Roma nella sede di Confcommercio. "La nostra presenza - sottolinea Cardia - rappresenta un presidio di legalità. Parliamo di prodotti controllati e misurati messi in campo per vincere la grande battaglia che e’ il contrasto al disturbo del gioco d’azzardo". "Tra le misure che presentiamo - conclude - quella di un processo di qualificazione della domanda. Dobbiamo spiegare agli utenti che, giocare significa accedere ad una forma di intrattenimento e non un modo per cercare di cambiare la vita".