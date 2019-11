Abi,verso riconferma Patuelli

(ANSA) - ROMA, 13 - Oggi il comitato esecutivo dell'Abi ha approvato una modifica statutaria che reintroduce il quarto mandato per il presidente prevedendo per il terzo e quarto mandato una maggioranza qualificata dei tre quarti dell'esecutivo. E il comitato ha quindi deciso di proporre al consiglio di dicembre la riconferma per il biennio 2020-2022 dell'attuale presidente Antonio Patuelli il cui terzo mandato scadrà a luglio 2020. Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro precisando che "abbiamo di fronte tempi di grandi cambiamenti, abbiamo di fronte sfide competitive, cambiamenti nella regolazione. Siamo convinti in modo unanime che le caratteristiche professionali, la conoscenza del settore di Patuelli, la sua indipendenza di giudizio ne fanno il candidato ideale ed e per questo che lo proporremo al consiglio".