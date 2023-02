Abi promuove il dl Superbonus, certezze su compravendite crediti

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Il decreto legge sul Superbonus e gli altri bonus edilizi approvato ieri in cdm "fornisce un chiarimento e un utile contributo per la maggiore certezza giuridica delle cessioni dei crediti e contribuisce a riattivare le compravendite di tali crediti di imposta". Lo afferma l'Abi sottolineando in una nota che "in caso di mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali, il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari che hanno acquisito il credito, in possesso della documentazione che dimostra l'effettività dei lavori realizzati, non saranno responsabili in solido, a meno che ci sia dolo". (ANSA).