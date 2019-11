Abi: Comitato esecutivo propone Patuelli per nuovo mandato

Roma, 13 nov. (askanews) - Il Comitato esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana (Abi) ha proposto all'unanimità di assegnare un nuovo mandato ad Antonio Patuelli alla presidenza dell'associazione. Lo ha annunciato il presidente di Intesa San Paolo, Gian Maria Gros-Pietro, aggiungendo che è stata contestualmente proposta una modifica allo statuto che rende possibile anche un quarto mandato consecutivo."Durante la discussione in Comiitato è stato sottolineato come anche nel passato si è verificato che l'efficacia di una presidenza cresce col tempo", ha spiegato Gros-Pietro, che è anche vicepresidente vicario dell'Abi."In un secondo e magari un terzo e quarto mandato il presidente è più efficace sia nel riconoscere i problemi, sia perché è meglio riconosciuto dagli interlocutori. E qui - ha ricordato - gli interlocutori sono non solo a livello istituzionale nazionale ma anche a livello sovranazionale".La proposta varata oggi dal Comitato esecutivo verrà decisa dal Consiglio Abi che si terrà a dicembre."La decisione di proporre Antonio Patuelli per un nuovo mandato, su cui ci ha dato la disponibilità e lo ringraziamo, si base sulla considerazione che abbiamo di fronte tempi di grandi cambiamenti - ha spiegato ancora Gros-Piero -. Abbiamo di fronte delle sfide, prima di tutto tecnologiche, abbiamo sfide competitive e abbiamo cambiamenti nelle regolamentazione"."E quindi - ha detto il presidente di Intesa San Paolo - sono necessari momenti di interlocuzione con i regolatori, con le autorità istituzionali e con quelle politiche. Per questo siamo unanimemente convinti che le caratteristiche professionali di Antonio Patuelli, la sua profonda conoscenza del settore, la sua credibilità come presidente dell'Abi e la sua indipendenza di giudizio ne facciano il candidato ideale".