Abi: banche invitano a palazzo

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Fino alle 19 di oggi, porte aperte in 100 palazzi delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e della Banca d'Italia in 62 città su tutto il territorio nazionale. Oggi infatti si svolge la XVIII edizione di Invito a Palazzo, la manifestazione promossa dall'Abi che ogni anno "mette in mostra" opere d'arte e capolavori conservati nelle sedi storiche delle banche, normalmente chiuse al pubblico perché luoghi di lavoro. Attesa, spiega l'Abi "grande affluenza di cittadini, appassionati e turisti nei palazzi che, per tutta la giornata, restano accessibili con visite guidate gratuite". "Oggi circa cento palazzi storici e moderni saranno aperti al pubblico - dice il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli -con eventi e visite guidate che vedranno come protagonisti d'eccezione i ragazzi delle scuole che, grazie al sostegno degli Uffici scolastici regionali, si cimenteranno come guide per raccontare ai visitatori la storia delle architetture di palazzi storici e moderni