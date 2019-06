A Roma due nuovi centri per famiglie in difficoltà con bambini

Roma, 7 giu. (askanews) - Entro l'anno apriranno a Roma due nuovi centri per le famiglie in difficoltà con bambini da zero a 6 anni, grazie al progetto "Ora di Futuro", promosso da Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e The Human Safety Net. Il primo centro, appena inaugurato, si trova presso Casa Betania, in zona Pineta Sacchetti e sarà gestito dalla Onlus "Mission Bambini", in collaborazione con la cooperativa "L'accoglienza". Fornirà assistenza a 180 famiglie in difficoltà e 80 bambini, potenziando così le strutture di accoglienza della capitale. Paolo Ciani, vice presidente commissione Politiche sociali della Regione Lazio: "Roma è una città dell'accoglienza da sempre e queste iniziative sono molto importanti perché vanno ad aiutare chi opera in questo territorio, spesso in maniera un po' smisconosciuta. Credo che investire sui bambini, investire sulle famiglie, soprattutto quelle in difficoltà, è sì un'ora di futuro, ma soprattutto costruire il presente e un futuro inclusivo per tutti". Il secondo centro a Roma aprirà entro l'anno, sarà gestito dalla onlus Albero della Vita e supporterà 80 famiglie in difficoltà e 160 bambini. Nel centro di Casa Betania, gestito da Mission Bambini, le famiglie saranno assistite tramite percorsi di educazione alla genitorialità con un supporto per l'affiancamento dei figli al gioco e alle attività educative. Irma Fasani, responsabile relazioni esterne Mission Bambini Onlus: "Mission Bambini presso la cooperativa Casa Betania, insieme a Generali, The Human Safety Net e Alleanza, ha creato dei laboratori e degli incontri che aiutino nel percorso della genitorialità. Nello specifico, abbiamo ideato tre strumenti: il primo è un laboratorio dedicato ai bambini e ai genitori per dare a questi ultimi degli strumenti che possano essere portati anche dentro alle mura domestiche. Quindi dei laboratori sulla lettura, dei laboratori sulla gestione delle emozioni dei bambini. Ci sono poi dei momenti di aggregazione per le mamme, dove le mamme possono appunto confrontarsi su tematiche che comunque condividono, problemi che condividono e abbiamo, come ultimo strumento, quello dell'incontro con la psicologa, dedicato sia alla mamma che al papà, per sostenere i genitori nel loro percorso..... Con l'obiettivo e la consapevolezza che la serenità di un bambino nasce dalla serenità dei genitori e quindi delle famiglie". "Ora di Futuro" ha in programma di realizzare 11 centri entro la fine dell'anno. Quelli già attivi sono sette in tutto: uno a Milano, due a Napoli, uno a Torino, uno a Genova e uno a Trieste, oltre a quello di Roma, appena inaugurato. Il progetto, oltre al sostegno alle famiglie in difficoltà prevede anche percorsi didattici nelle scuole elementari. Nel Lazio, 197 classi hanno partecipato a iniziative che attraverso il gioco aiutano a elaborare scelte responsabili. Il progetto "Ora di Futuro" è sostenuto da Generali Italia e dalla società del gruppo Alleanza Assicurazioni. Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni: "Il gruppo Generali ha avviato un impegno con una fondazione dedicata, Human Safety Net, per intervenire nel sociale, soprattutto a favore dei bambini. In Italia, questo progetto, sostenuto da Alleanza Assicurazioni e da Generali Italia si chiama 'Ora di Futuro'. Inauguriamo oggi a Roma questo centro, dedicato a bambini di famiglie in difficoltà per sviluppare una genitorialità consapevole nelle famiglie e dare a questi bambini modo di sviluppare il loro potenziale, sia cognitivo che emotivo. E' il primo centro su Roma, un altro entro la fine dell'anno. Altri centri abbiamo già inaugurato in giro per l'Italia: a Genova, a Napoli, a Trieste, a Milano e a Torino. E' un'iniziativa concreta a favore di questi bimbi e delle loro famiglie e per noi la più grande soddisfazione è di veder il sorriso nei loro occhi".