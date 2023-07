A Roma l' assemblea dell'Ania con la presidente Farini

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Appuntamento martedì 4 luglio, all'Auditorium Parco della musica, a Roma (in Via Pietro de Coubertin, 30), per l'assemblea annuale dell'Ania, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Dal palco, a partire dalle 10.30, interverranno la presidente Maria Bianca Farina, il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ed il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) Luigi Federico Signorini. (ANSA).