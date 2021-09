: "A Piazza di Spagna evento per economia importante da sostenere"

“Secondo me questa serata vale doppio, eventi di questo genere che per tanti mesi non si sono potuti fare per colpa del covid, della pandemia, valgono doppio perché rappresentano e non ce lo dobbiamo dimenticare, oltre al talento e alla creatività, anche settori, comparti di una economia importante che vanno valorizzati e sostenuti anche in questi momenti difficili e faticosi per la ripresa”. "Così, Eleonora Daniele, giornalista televisiva, presentatrice ufficiale della terza edizione della sfilata evento, Fashion & Talents, organizzata a Piazza di Spagna in presenza, da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design, a sostegno della Onlus, Insieme per la Ricerca - PCDH19, che ha l’obiettivo primario di promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi nelle bambine, come epilessia, deficit cognitivi, autismo. "C'è una associazione - ricorda - che si occupa di fare ricerca per una malattia rara che colpisce le bambine, sono molto contenta di essere al fianco di questo progetto che viene sposato dall'Accademia del Lusso, al fianco dell'Università eCampus e dall'ufficio scolastico regionale del Lazio proprio per aiutare i fondi della ricerca".