A Fruit Logistica le strategie per valorizzare il Made in Italy

Roma, 10 feb. (askanews) - Un "Patto tra sistema camerale e filiera dei mercati per la crescita economica del Paese". La proposta è stata avanzata dal presidente di SiCamera e Camera di Commercio di Frosinone-Latina, Giovanni Acampora, durante la fiera internazionale Fruit Logistica 2023 di Berlino, per una sinergia tra il Sistema delle Camere di Commercio e l'Agroalimentare per la valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy.A Berlino due giorni ricchi di incontri e confronti nel Padiglione Italia, evidenziando come in questo momento storico, caratterizzato dal doppio shock della pandemia e del conflitto russo-ucraino, il compito del Sistema camerale è quello di essere vicino ai mercati e ad una filiera che rappresenta non solo un'eccellenza in termini di qualità, di prestigio e di italianità nel mondo ma soprattutto un valore economico indescrivibile su cui occorre puntare.Per Acampora, l'azione va portata avanti dando la priorità a progettualità che siano espressione delle esigenze delle imprese. Tutto questo può avvenire esclusivamente costruendo un percorso in cui il mondo imprenditoriale si riconosca in una filiera, estesa anche a più settori e territori, condividendo una strategia di medio periodo su cui far convergere le proprie energie.