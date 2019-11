A Dubai heliterminal di Leonardo

(ANSA) - DUBAI, 17 NOV - Un terminal elicotteristico innovativo che mette insieme in un'unica struttura la superficie di decollo e atterraggio e le relative pertinenze di supporto tecnico e operativo, showroom, negozi, lounge e aree B2B. E' questo l'heliterminal che Leonardo realizzerà a Dubai il prossimo anno e che farà il suo debutto a Expo2020 con l'obiettivo poi di espandersi nelle varie parti del mondo che presentano esigenze e opportunità simili: Europa, Nord e Sud America, Sud-Est Asiatico. Il progetto è stato illustrato dal gruppo italiano al Dubai Airshow che si è aperto oggi e che proseguirà fino a giovedì. La struttura, realizzata con lo studio di architettura Archea Associati di Firenze, sarà costruita con moderni materiali riciclabili. "Questa iniziativa unica nel suo genere dimostra come Leonardo, insieme ai suoi partner storici leader nei settori e nelle aree di riferimento, stia dando forma al modo in cui voleremo nei prossimi decenni", ha detto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo.