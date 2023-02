A Catania la più grande fabbrica europea di pannelli solari

(Adnkronos) - Dove poteva nascere se non in Sicilia, terra del sole per antonomasia, la più grande fabbrica europea di pannelli solari? Pochi giorni fa nei pressi di Catania, infatti, è stato inaugurato il cantiere di 3Sun Gigafactory di Enel, che è destinato ad aumentare l'attuale produzione di pannelli sollari per complessivi 200 MW l'anno a circa 3 GW entro il 2024. Il progetto che fa parte del bando Innovation Fund della Commissione UE per sostenere i grandi progetti in tema di energie rinnovabili, ha come obiettivo centrale trasformare l'Italia nel più grande hub europeo per la produzione di pannelli solari. Un obiettivo fondamentale con implicazioni non solo economiche, ma anche geopolitiche strategiche nello scacchiere globale. L'investimento per i lavori di ampliamento del mega impianto di Catania prevede fondi per 600 milioni di euro e dovrebbe appunto completarsi entro il 2024, passando per un primo ampliamento di produzione fino a 400 MW l'anno entro settembre 2023.

I principali obiettivi dell'ampliamento di 3Sun Gigafactory sono:

- Contribuire ad innalzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, come in questo caso gli impianti fotovoltaici, ad un minimo di 8-10 GW l'anno.

- Fare dell'Italia un hub energetico europeo per competere maggiormente sui mercati internazionali dell'energia, puntando all'autonomia energetica grazie a innovazione e tecnologia d'eccellenza.

- Creare nuovi posti di lavoro con particolare beneficio per il tessuto produttivo della Sicilia e del Mezzogiorno: attualmente l'impianto 3Sun Gigafactory occupa circa 200 persone, ma con l'ampliamento si prevede di arrivare a 900 persone. Il progetto 3Sun Gigafactory è basato sullo sviluppo di tipologie di pannelli fotovoltaici ancora più innovativi ed efficienti. La produzione inizialmente sarà incentrata su moduli fotovoltaici basati su una tecnologia ad eterogiunzione di silicio, che presenta migliori prestazioni rispetto alle tecnologie tradizionali. In seguito è previsto l'upgrade ad una tecnologia denominata “tandem” che dovrebbe aumentare di circa il 30% l'efficienza e l'affidabilità dei pannelli fotovoltaici.