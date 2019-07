Wi-Fi in aereo, prezzi esorbitanti. C’è però chi vuole aprire l’era della connessione gratis

I passeggeri anche in aereo vogliono essere connessi con il mondo. Per questo reclamano - un giorno sì e l’altro anche - di poter usufruire del servizio. Le compagnie si stanno attrezzando, ma tutto ha un prezzo. Secondo alcuni sondaggi Usa, chi si sposta predilige il Wi-Fi al cibo o a un sedile confortevole. Offrire un buon servizio internet è dunque un modo certo per comprarsi la soddisfazione del cliente, che però pretende due cose difficili da mettere assieme (almeno per ora): un costo accessibile e una connessione sicura (oggi è fiacca o a singhiozzo).

Trovare la quadra non è facile. Sondaggi di settore confermano che solo il 6-7% dei clienti è disposto a pagare per avere la connettività a bordo: complici tariffe che variano dai 20 ai 40 dollari a volo. Però quando Wi-Fi è gratis il 60-70% dei passeggeri lo utilizza, così per le compagnie aeree il costo diventa rilavante. Per il Wall Street Journal e per ViaSat (uno dei principali fornitori di connettività Wi-Fi satellitare sugli aerei), in alcune tratte i device connessi superano il numero di passeggeri, perché c’è chi collega nello stesso tempo, per esempio, il Pc per lavorare e lo smartphone per ascoltare la musica.

ViaSat sta scommettendo su questo business, per questo sta provando a connettersi con gli aerei attraverso un paio di satelliti d’alta quota in grado di offrire una connessione internet migliore di quella offerta da piccoli satelliti che operano più in basso. Interessante, ma anche questa soluzione ha un costo. Alcune compagnie stanno tentando la strada delle sponsorizzazioni. A farsi avanti sono i “soliti noti”: i grandi gruppi hi-tech o della telefonia che possono spendere per spingere i propri servizi. Negli Usa, per esempio, Apple paga per offrire Apple Music gratis a chi vola con American Airlines, Amazon sponsorizza il Wi-Fi sui voli Jet Blue e T-Mobile copre i costi del Wi-Fi di Gogo per i suoi clienti”, spiega CorCom.

Il primo test ViaSat è stato effettuato su voli della compagnia Delta. Si è trattato di un test per misurare l’utilizzo da parte dei passeggeri e la qualità della connessione (senza video streaming). Si vuole arrivare entro uno-due anni a offrire Wi-Fi gratis di qualità a tutti. Secondo gli osservatori, se si seguirà la strada tracciata da Delta, tutte le compagnie dovranno allinearsi. I costi però lieviterebbero e anche il costo del passaggio aereo. E allora? Forse la soluzione sta nel mezzo: le compagnie potrebbero favorire, perlomeno per ora, un modello intermedio: alcuni servizi potrebbero essere gratis (come email e ricerche internet), altri invece a pagamento (come il video streaming).

Il CEO di ViaSat, Mark Dankberg, in una intervista con il Wall Street Journal ha detto che utilizzando la tecnologia avanzata in un minor numero di piattaforme spera di fornire ai consumatori una velocità ineguagliabile a un costo molto basso. Quello è il futuro, allo stato dell’arte, l’uso capillare di internet a bordo fidelizza il cliente e attrae più sponsorizzazioni grazie alla vasta base utenti offerta, ma così com’è può diventare un boomerang per le compagnie aeree: la connettività terrestre in aereo non eccelle, ma anche il Wi-Fi su satellite “può essere messo a dura prova da migliaia di connessioni simultanee, considerato che nelle vicinanze di un velivolo possono essercene decine che si collegano a Internet con lo stesso satellite, con un rapido degrado della qualità del Wi-Fi di bordo”, conclude CorCom.

Intanto, “American Airlines, che collabora con Viasat per il Wi-Fi a bordo, ha potuto far vedere ai propri passeggeri anche il Super Bowl e le partite dei Mondiali di calcio, senza problemi di linea, dice l’azienda. Ma un passeggero che fa streaming usa 10 volte più banda di un utente che si limita a usare la posta elettronica o il web browser e la bolletta potrebbe diventare salata per la compagnia aerea”, ha spiegato CorCom. Insomma, il futuro del Wi-Fi a bordo degli aerei è in fase evolutiva, ma la tecnologia ormai viaggia ormai a ritmi più che supersonici.