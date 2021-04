L'ex numero uno di Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, approverebbe decisamente la fusione tra Fca e Psa per la nascita di Stellantis, ha affermato il presidente del gruppo automobilistico John Elkann, sottolineando che "sono orgoglioso che abbiamo concluso con successo una fusione del tipo che Marchionne aveva raccomandato anni fa nelle sue 'Confessioni di un drogato di capitale', in cui sosteneva la necessità di un consolidamento nell'industria automobilistica per consentire un uso del capitale più efficiente e una più efficace capacità competitiva. Se Sergio fosse ancora con noi, sono sicuro che approverebbe con forza la creazione di Stellantis".

Stellantis punta a triplicare le vendite di auto elettriche nel 2021, ha sostenuto il presidente John Elkann, secondo cui "grazie alla sua dimensione Stellantis potrà investire risorse per offrire ai clienti nuovi prodotti. E sarà in grado anche di aumentare significativamente la sua gamma di modelli elettrificati: nel 2021, con 11 nuovi modelli ad alto voltaggio, prevediamo di quasi triplicare le nostre vendite globali di veicoli (Bev e Phev) da 139mila a 400mila".

"Nel secondo trimestre del 2020 - spiega il presidente in una lettera agli azionisti di Exor che apre il bilancio 2020 della holding della famiglia Agnelli - abbiamo vissuto un cambiamento epocale nel settore automobilistico, caratterizzato dal blocco totale degli stabilimenti e della produzione in tutto il mondo. La chiusura ha avuto immediate conseguenze sul piano finanziario, perchè ha determinato un aumento del capitale circolante, che ha portato Fca e i suoi fornitori a dover gestire significativi problemi di liquidità".

"Desidero complimentarmi con Mike Manley - aggiunge Elkann - e con tutti i nostri colleghi in Fca che hanno gestito enormi problemi operativi, mentre agivamo per proteggere i nostri dipendenti e i nostri partner, risolvendo tali pressanti questioni di tipo finanziario". "Siamo particolarmente entusiasti - sottolinea Elkann - delle crescenti opportunità in settori quali la mobilità, il fintech e l'healthcare. Si tratta di settori che stanno attraversando forti cambiamenti strutturali, dove pensiamo che emergeranno nuove e grandi aziende leader".

"Per esempio nella mobilità - spiega il presidente di Exor - i veicoli elettrici, il trasporto aereo e spaziale di nuova generazione, il delivery coi droni, la digitalizzazione delle flotte, la guida autonoma e tutte le infrastrutture sottostanti legate a essa (rinnovabili, batterie, infrastrutture di rete) stanno rivoluzionando e in alcuni casi rivitalizzando i settori tradizionali". "Come maggiori azionisti di Stellantis e di Via Transportation - aggiunge Elkann - ci troviamo nel cuore di questo cambiamento e abbiamo l'opportunità unica di potervi prendere parte nel prossimo decennio".

Non solo, Stellantis è più solida. La revisione della componente cash dell'accordo di fusione tra Fca e Psa, con il dividendo straordinario tagliato a 2,9 miliardi, ha permesso a Stellantis di avere il bilancio più solido possibile. Lo sostiene il presidente John Elkann, secondo cui "abbiamo voluto assicurarci che la nuova società avesse il bilancio più solido possibile, per assicurare protezione in caso di future crisi e perchè potesse investire nel suo futuro".



"Dopo le costruttive discussioni - spiega il presidente in una lettera agli azionisti di Exor che apre il bilancio 2020 della holding della famiglia Agnelli - che i consigli di amministrazione di Fca e Psa hanno intrattenuto dopo l'inizio della pandemia, abbiamo rivisto la componente cash del nostro accordo. Entrambi i Consigli erano ancora più convinti delle buone ragioni della fusione e abbiamo pertanto deciso di ridurre il dividendo straordinario dovuto agli azionisti di Fca, da 5,5 miliardi di euro a 2,9 miliardi, e di allocare a loro il 50% della partecipazione detenuta da Psa in Faurecia, originariamente destinata agli azionisti di Psa". "Stellantis - aggiunge Elkann - ha quindi potuto prender vita potendo contare su 54,5 miliardi di euro di liquidità, una posizione finanziaria netta positiva di 14,9 miliardi di euro e sinergie annuali per un valore di oltre 5 miliardi di euro".

Stellantis va bene ma il lavoratori sono preoccupati. "Quello che si sta vivendo nello stabilimento nell'ex Fca di Melfi è un futuro incerto con gravi ripercussioni su un vasto territorio. La politica industriale e le relazioni sindacali del gruppo Stellantis desta grande preoccupazione e delusione tra i lavoratori dello stabilimento lucano fulcro dell'attività di tale gruppo nell'intero territorio italiano, con oltre 7 mila dipendenti, con un elevatissimo numero di lavoratori provenienti dalla provincia di Foggia, in particolare dai Monti Dauni. Melfi, dopo un 2020 all'insegna della buona volontà e dell'impegno, vedrà l'interruzione della produzione dei 3 modelli di auto che qui venivano realizzati, portando in cassa integrazione l'intero stabilimento per 10 giorni". La Confael comparto Industria e Metalmeccanici, in una nota, si dice "molto preoccupata" per quanto sta avvenendo nello stabilimento di Melfi.