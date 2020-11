Southworking, il controesodo dei cervelli: 100 mila giovani tornati al Sud per lavorare in smart working per le aziende del Nord

E se tornassero? È possibile. Anzi, in realtà, c’è chi è già tornato: in Calabria, in Sicilia, in Sardegna e nel resto del Mezzogiorno. Le grandi tragedie, infatti, sono – a volte – l'occasione di grandi svolte. Qui, l'incrocio fra due degli effetti più vistosi dell'epidemia – il lockdown e lo smart working – ha prodotto un mezzo miracolo: il controesodo dei cervelli. Da febbraio a oggi, migliaia di giovani qualificati hanno scelto di passare a casa, nel Mezzogiorno, questi mesi di quarantena. È soltanto la punta di un iceberg. Sono due milioni i meridionali che lavorano al Centro Nord, un milione è emigrato solo negli ultimi 16 anni. Ora, nell'arco del 2020, 100 mila hanno fatto il percorso inverso. Uno su dieci è troppo poco? Centomila giovanotti riempirebbero cento treni ad alta velocità, fanno notare alla Svimez.

L’elementi chiave

Ma l'elemento chiave è la qualità di questa contro immigrazione: non tornano i manovali e neanche i precari. Chi viene al Sud a lavorare in smart working ha un buon contratto, di quelli a posto fisso, e mansioni e competenze che si adattano alle necessità, anche tecnologiche, del lavoro a distanza. I conti li ha fatti, con un sondaggio, Datamining, per il Rapporto Svimez, l'Istituto per lo sviluppo del Mezzogiorno, che uscirà la prossima settimana. Sono state interpellate 150 grandi imprese del Nord (con almeno 250 dipendenti), con una lieve prevalenza di aziende manifatturiere, rispetto a quelle dei servizi e della finanza, che hanno fatto ricorso allo smart working per almeno l'80 per cento dei dipendenti.

Ritorno al Sud

E il 3 per cento di questi dipendenti ha scelto di tornarsene al Sud per lavorare in remoto. Al conto, sono quasi 45 mila laureati in ingegneria, in economia, in legge, quelli tornati a casa. Ma, secondo la ricerca, proiettando i dati sull’universo delle aziende con più di dieci dipendenti, i controimmigrati sono almenoi 100 mila. Quasi nessuno dal Nord Est. Per lo più dal Nord Ovest e Centro e ripartiti nelle diverse regioni meridionali. Lo hanno già chiamato “southworking”. Per il governo un regalo inatteso e imprevisto che potrebbe avere un impatto sul recupero del Mezzogiorno pari alle misure appena annunciate con il nuovo bilancio per sostenere l'occupazione: l'esonero fino al 30 per cento dei contributi sulle buste paga, che arriva al 100 per cento sui lavoratori sotto i 36 anni.

Effetto southworking

Perché, anche se ancora ridotta, l'onda del southworking ha un effetto volano. Si interrompe, come dice Luca Bianchi, il direttore dello Svimez, lo storico processo di erosione del capitale umano del Mezzogiorno, l'esodo dei migliori, la fuga dei cervelli. Vale la pena, secondo Bianchi, di consolidare il fenomeno con incentivi specifici: le aziende chiedono sgravi e contributi per i supporti tecnici, dai pc ai router. Ma anche chi è tornato ha da chiedere. I 100 mila che hanno già disfatto le valige e gli altri 60 mila che, sempre secondo il Rapporto Svimez, sarebbero pronti a seguirli sanno che, nel Sud, il costo della vita è più basso, anche le case costano meno. I servizi, tuttavia, non sono all'altezza di chi si è abituato agli standard dell'Emilia o della Toscana: le strutture sanitarie, gli asili nido, i trasporti, i collegamenti Internet portano tutti i segni dell'arretratezza.

Il ritorno dei cervelli

In questo senso, il ritorno di giovani emigrati di successo può avere effetti che vanno al di là della ventata di novità nell'economia. In fondo, è una emigrazione di questo tipo – giovani, qualificati, abituati ai ritmi della modernità, saldamente collocati nell'economia del presente, utenti e consumatori esigenti – che ha profondamente modificato il panorama politico e sociale del Sud degli Stati Uniti, come abbiamo visto anche in queste ultime elezioni presidenziali. E il ritorno di amici d'infanzia, ex compagni di scuola che incassano i risultati del coraggio di cambiare può anche scatenare una scossa nella terra dei Neet. In Italia, ci sono due milioni di giovani che non studiano e non lavorano (i Neet, appunto): soprattutto gente che ha finito le superiori, ma, in un caso su cinque, anche laureati. Al Nord, sono il 15 per cento i giovani, fra i 15 e i 29 anni, che hanno, per così dire, mollato e non cercano neanche più un lavoro. Al Sud sono il doppio, il 33 per cento, un ragazzo o una ragazza su tre. Il ritorno dei cervelli è, anzitutto, una ricetta contro l'apatia.