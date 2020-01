Bagaglio a mano sempre più caro, Ryanair aumenta ancora le tariffe

Ryanair aumenta ancora i prezzi sul bagaglio a mano. La compagnia aerea irlandese ha aggiornato nuovamente le tariffe e ora per portare a bordo la propria valigia si dovrà pagare fino al 16,7% in più rispetto a qualche settimana fa. Arrivando così, in poco tempo, al 133% in più rispetto a novembre del 2018, quando la compagnia aveva deciso di non rendere più gratuito il bagaglio a mano. In quell’occasione l’Autorità Antitrust le impose una multa. Ma, in seguito, il Tar del Lazio decise di intervenire, prima sospendendo e poi annullando definitivamente la sanzione.

Incremento del 16,7%

Una mossa che secondo gli esperti darà una spinta ulteriore ai ricavi extra che si aggiungono cioè al semplice acquisto del volo e che ormai costituiscono un terzo degli introiti complessivi dell’azienda. Se fino al 2019 per l’opzione Priority - che consentiva di avere fino a due bagagli a mano - la tariffa richiesta oscillava tra i 6 euro e i 13,20 euro, ora si arriva fino a 15,40 euro. L’incremento corrisponde al 16,7%.

Le ragioni di Ryanair

Ryanair ha spiegato al Corriere le ragioni di questo rincaro: “Abbiamo aggiornato le nostre fasce tariffarie per offrire ai nostri consumatori ancora una più ampia scelta di prodotti adatti ad ogni esigenza e budget [...] La compagnia ha spiegato inoltre che tutte le tariffe sono riportate chiaramente sul sito ufficiale.

Bagagli ingombranti

I rincari riguardano comunque i bagagli a mano dalle dimensioni ritenute più ingombranti. Finché si tratterà di un bagaglio di dimensioni molto ridotte, per esempio una borsa da donna, portarlo in cabina sarà ancora gratuito. Se invece si vuole portare a bordo un trolley, che fino a pochi mesi era gratuito, si dovrà sborsare qualche euro.