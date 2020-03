Dopo tre giorni di pesanti flessioni a Piazza Affari e nelle altre borse europee c’è il rimbalzo. Tutti i principali indici del Vecchio Continente hanno aperto la seduta in territorio positivo

Quotazioni alle 9:15



Ftse Mib (Milano) + 5,33%

Dax 30 (Francoforte) +2,22%

Ftse 100 (Londra) + 4,81%

Cac 40 (Parigi) +2,77%

Hanno fallito invece il rimbalzo le piazze asiatiche per però ieri avevano perso meno di quelle europee. Hong Kong ha chiuso con un calo dell’1,33%, Shanghai con un -1,23%. Ieri sera profondo rossi a Wall Street con il Dow Jones che ha lasciato sul campo il 9,99% e il Nasdaq il 9,43%.

Segno positivo per il Petrolio Greggio: + 4% al 32,76 dollaro. Resta sotto pressione lo Spread tra Btp e Bund a 240 punti.

Stop alle vendite allo scoperto

C’è stato bisogno del più grande tonfo nella storia della Borsa italiana (ieri chiusura a 16,92%) per convincere la Consob a sospendere (almeno per oggi) le vendite allo scoperto su 85 dei principali di titoli del listino. Decisione che probabilmente sarebbe dovuta arrivare prima perché notoriamente vendere allo scoperto (ovvero vendere un titolo che in realtà non si possiede) è una pratica che non ha nessun beneficio se non quello di far arricchire gli speculatori nei momenti di forte ribasso come in quello in corso. Ma la finanza ancora una volta dimostra di essere un mondo a parte completamente sganciato dalla realtà, anche di fronte alla peggior crisi sanitaria dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi.

Effetto Lagarde

Sui mercati hanno pesato anche le parole del nuovo presidente della Bce Christine Lagarde che ieri ha fatto chiaramente capire che l’era Draghi è finita. La banchiera centrale ha affermato che non è compito di Francoforte “fronteggiare la crisi”. Dichiarazione che ha scatenato il panico nelle Borse. A nulla sono servite le rettifiche successive. La speranza è che si sia trattato di un semplice “incidente” di inizio mandato, in quanto è evidente che per governare una speculazione finanziaria senza freni è necessario un ruolo attivo delle Banche centrali. Se quest’ultime vogliono farsi da parte allora è necessario introdurre dei limiti ferrei a vendite allo scoperto e derivati, strumenti che il più grande finanziere vivente, Warren Buffet, ha definito “armi di distruzione di massa”. Le crisi del 2008 (Lehman Brothes) e del 2011 (Debiti sovrani) non hanno insegnato niente. E purtroppo non è una novità nella storia dell’uomo.