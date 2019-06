Ci sono aziende che dovrebbero essere prese a modelle da tutte le altre. Una di queste è sicuramente Luxottica che ha appena raggiunto l’accordo con i sindacati per il nuovo contratto aziendale. L’intesa è stata accolta con entusiasmo dai rappresentanti dei lavoratori dato che prevede la stabilizzazione a tempo indeterminato di 1150 lavoratori somministrati e un ricco premio di risultato di 3 mila euro.

Risultati straordinari

Si tratta di “risultati che nel loro insieme riteniamo straordinari” hanno dichiarato i sindacati, esprimendo in particolare “grandissima soddisfazione per aver dato un futuro certo e stabile, in un clima di grande incertezza generalizzato, a 1.150 famiglie, che a giorni usciranno dalla precarietà e avranno un posto di lavoro a tempo indeterminato”.

Da fusione con Essilor il più grande gruppo mondiale

Il nuovo contratto aziendale per gli 11.430 dipendenti Luxottica è stato siglato dai sindacati di categoria Filctem, Femca, Uiltec, e dalle Rsu del gruppo. “Il rinnovo – hanno spiegato le segreterie nazionali - è avvenuto in un contesto caratterizzato da almeno due elementi di assoluta novità: il processo di fusione fra Luxottica ed Essilor, che ha dato vita al più grande gruppo mondiale dell’occhialeria, e il massiccio ingresso in azienda di nuove tecnologie che determinano l’esigenza di una diversa organizzazione del lavoro”.

Welfare e formazione

La stabilizzazione dei 1150 lavoratori somministrati partirà dal 1 luglio. Il rafforzamento della politica di premi a obiettivi con un bonus massimo di 3.000 euro è solo la concessione più rilevante e sarà affiancata dal rilancio del welfare aziendale, dal miglioramento delle condizioni di lavoro in fabbrica e da una rinnovata e diffusa politica di formazione.