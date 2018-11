[L’analisi] L’allarme delle aziende: mancano i giovani con le giuste competenze professionali

Il governo del Cambiamento discute di reddito di cittadinanza e di pensioni ma non di istruzione. Questa è probabilmente la lacuna peggiore dell’attuale esecutivo dato che la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, rimane uno dei grandi mali del Paese. Eppure puntando sulla giusta formazione centinaia di migliaia di ragazzi potrebbero trovare facilmente una occupazione negli anni a venire. La conferma arriva da uno studio di Confindustria dal quale emerge un dato impressionante: nei prossimi 5 anni le imprese italiane saranno pronte ad offrire un posto di lavoro a mezzo milione di operai specializzati, periti tecnici e laureati nelle materie stem (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) ma almeno un terzo delle competenze sarà introvabile.

Confindustria: rimette la formazione al centro

“Il tema sta diventando drammaticamente serio. La voce istruzione, con la I maiuscola, è uscita dai radar, mentre deve tornare a essere centrale per governo e opinione pubblica” ha denunciato Gianni Brugnoli, vice presidente di Confindustria per il capitale umano. “Bisogna partire dall’orientamento e serve ripristinare il dialogo tra insegnanti, imprese e territori” ha aggiunto Brugnoli che ha anche avanzato una proposta: “ Una leva potrebbe essere quella di prevedere premi o incentivi agli istituti tecnici che fanno placement e riescono a occupare un elevato numero di studenti. La sfida è rilanciare il link scuola-lavoro: in quest’ottica ritengo un grave errore il depotenziamento dell’alternanza, che, almeno nelle scuole tecniche, non deve subire tagli”. “L’obiettivo – ha concluso - è passare, rapidamente, dai ‘masterchef’ ai ‘mastertech. Se non si vuole incorrere in un altro paradosso tutto italiano: avere, grazie a Industria 4.0, nuovi macchinari, ma non trovare le persone giuste per farli funzionare”.

Manifestazione di giovani preoccupati per il loro futuro

Disaccoppiamento tra studi e necessità dell'economia

E che ci sia tanto lavoro da fare per orientare i giovani lo dimostrano altri numeri messi in evidenza dallo studio di Confindustria. Sette studenti su dieci non sanno che l’Italia è il secondo paese manifatturiero d’Europa. E solo il 24% si iscrive, dopo la maturità, a facoltà universitarie tecnico scientifiche nonostante nei prossimi 10 anni questi settori rappresenteranno l’85% dell’occupazione. Al contrario l’Italia è il paese Ocse che ha il numero più elevato di laureati in arti e discipline umanistiche e sociali. Solamente i laureati triennali in lettere sono il 39% del totale contro una media Ocse del 23%. Competenze che hanno (e avranno sempre più in futuro) difficoltà a trovare un adeguato collocamento nel mercato del lavoro.

Quota 100 un problema per le aziende

Dallo studio di Confindustria emerge poi che la riforma della legge Fornero sulle pensioni potrebbe aggravare ulteriormente il problema delle aziende che non riescono a trovare le giuste competenze. Non sarà infatti facile per loro sostituire il personale esperto e formato che andrà in pensione prima grazie alle modifiche introdotte dalla Manovra del popolo.