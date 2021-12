IOINVIO di Poste Italiane: spedire pacchi non è mai stato così semplice

Trovare un servizio di spedizione di pacchi affidabile e veloce non è sempre scontato; oggi si acquista e si vende online quotidianamente e durante il periodo delle festività natalizie la ricerca del migliore canale per la spedizione di pacchi in Italia e all'estero è fondamentale: IOINVIO è il canale online realizzato da Poste Italiane che garantisce la spedizione di pacchi per privati e aziende, nel nostro paese o all'estero. IOINVIO offre numerosi servizi e opzioni di spedizione tra i quali poter scegliere e diverse fasce di prezzo in base alle esigenze, dando la possibilità di poter optare tra i servizi Extralarge, ExpressBox e ExportBox.

Come funziona il servizio di spedizione IOINVIO

Spedire pacchi utilizzando il canale online IOINVIO di Poste Italiane è semplice, pratico ed economico. In Italia l'azienda consente di poter organizzare la spedizione tramite un contrassegno: in questo caso sarà il destinatario del pacco a poter pagare la cifra corrispondente, una volta che la spedizione sia andata a buon fine e consegnata. Tra le opzioni per gli acquirenti c'è anche la possibilità di scegliere di assicurare il pacco oppure di pianificare la consegna dell'ordine al piano, stabilendo un appuntamento preciso o anche se c'è l'esigenza, in orario serale. IOINVIO semplifica al massimo il procedimento di spedizione, offrendo anche la possibilità di inviare un pacco direttamente da casa: basterà indicare online il luogo in cui il pacco deve essere prelevato e l'indirizzo al quale deve essere spedito. Entro sole 24 ore il pacco verrà recapitato da un corriere ed inviato, arrivando a destinazione entro tre giorni lavorativi.

Sul sito IOINVIO è possibile tracciare ogni fase del processo di spedizione del pacco, inserendo semplicemente il codice relativo all'ordine che interessa, oppure accedendo alla sezione " le mie spedizioni". Qualora il corriere non trovasse il destinatario, tenterà di consegnare il pacco il giorno dopo; se non dovesse trovarlo neanche il giorno dopo, proverà nuovamente a ultimare la consegna il giorno ancora successivo. Se anche il terzo tentativo di consegna non dovesse andare a buon fine, il corriere si impegnerà a contattare telefonicamente il destinatario del pacco e prenderà con lui un appuntamento. Una volta che la consegna del pacco sarà andata a buon fine, il mittente verrà prontamente avvisato attraverso un sms oppure una email.

Spedire un pacco con IOINVIO: costi e tariffe

Per le spedizioni la piattaforma IOINVIO di poste Italiane offre una tariffa che parte da 6 euro e 90; i costi variano poi a seconda del peso raggiunto dal pacco da spedire e dalle varie opzioni che il mittente aggiunge al servizio, fino ad arrivare ad un costo di 39 euro per pacchi dal peso di 70/100 kg. I clienti possono pagare secondo diverse modalità: il conto BancoPosta online, il portafogli elettronico, la Postepay, carta di credito Visa e Mastercard, carte prepagate e tramite il canale Paypal. Inoltre, il servizio di ritiro a domicilio del pacco è sempre gratuito.

Spedire pacchi all'estero con IOINVIO

Il servizio di spedizione IOINVIO di Poste Italiane offre la possibilità di inviare pacchi anche all'estero, in circa 230 paesi nel mondo. Inoltre garantisce che la spedizione andrà a buon fine tra i 3 e i 5 giorni lavorativi, escludendo i sabati e i giorni di festività, salvo imprevisti relativi ai controlli doganali. Inviare un pacco all'estero conserva tutti i vantaggi e le opzioni garantite per le spedizioni in Italia: sarà possibile per il mittente tracciare costantemente il pacco nel suo tragitto fino alla consegna al destinatario; la documentazione doganale necessaria è integrata all'interno del modulo di invio ed è garantito il servizio di giacenza nell'ufficio postale all'estero. Il servizio offre per le spedizioni all'estero anche un servizio di copertura assicurativa, per far fronte ad ogni possibile contrattempo nella spedizione. Per le spedizioni all'estero si consiglia sempre di consultare le schede del singolo Paese, per avere chiaro il quadro di eventuali vincoli relativi ad una data nazione e documenti da aggiungere. Grazie a IOINVIO sarà possibile dunque spedire pacchi e regali in maniera facile e veloce anche nel periodo frenetico delle festività natalizie.

Registrarsi a IOINVIO

Per poter usufruire del servizio di spedizione pacchi IOINVIO di Poste Italiane, è necessario registrarsi al sito ufficiale. La registrazione è molto semplice, basterà compilare il form con i dati personali di chi intende registrarsi e inserire i dati della prima spedizione. Una volta completata la compilazione, si dovrà attendere la ricezione di una email di conferma che notifica che la registrazione è andata a buon fine; in questa mail sarà presente anche la password per accedere al sito. Dal momento in cui l'utente sarà registrato sarà possibile per lui accedere al proprio profilo personale e verificare i costi di spedizione, capire come effettuare un ordine e monitorare costantemente le varie fasi di spedizione tracciando il pacco. Si consiglia sempre di informarsi bene su quale sia il modo adatto per imballare un pacco e prepararlo nel modo giusto alla spedizione, in modo da agevolarne l'invio.