La salute è importante, ma il Paese non può ancora rimanere con le saracinesche abbassate. Lo pensa il Parlamento, lo sostengono le aziende: bisogna varare al più presto la tanto attesa fase 2. Il governo sembra voler temporeggiare, ecco perché molte imprese stanno decidendo di superare l’empasse firmando accordi sindacali ad hoc. Fra le prime a siglare la riapertura delle fabbriche senza aspettare il decreto di aprile, Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Cnh Industrial.

La firma congiunta dei sindacati

Sindacati e datori lavoro questa volta la pensano allo stesso modo. Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm, Fismic, UglM e AqcfR hanno sottolineato che "le misure previste per contrastare il contagio del Covid-19 sono analoghe a quelle già oggetto di accordo anche con Fca. L'accordo prevede la possibilità di partecipare a una sperimentazione a Bolzano di test sierologici, dopo un incontro di verifica in sede locale". Le misure principali "sono l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti, il mantenimento delle distanze di almeno un metro, la concessione del lavoro agile (smart working) a chi può lavorare da remoto, la dotazione di mascherine, la misurazione delle temperature prima di accedere al sito, tutele per i soggetti più vulnerabili per condizioni di salute, l'adozione di procedure finalizzate a evitare assembramenti nelle mense e negli spogliatoi, nonché nelle fasi di entrata e di uscita". È stato inoltre previsto "un confronto con le istituzioni locali affinché garantiscano trasporti collettivi adeguati. Ed è stato stabilito il principio della rotazione nella applicazione della cassa integrazione. Previsto naturalmente anche il pieno coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori in azienda".

Le garanzie per la sicurezza

L'accordo, aggiungono i sindacati, "durerà fino alla fine della emergenza ed è aperto a successive modifiche da apportare sulla base delle evoluzioni della scienza e delle indicazioni delle autorità sanitarie. Costituisce la garanzia che la sicurezza deve restare al primo posto quando riprenderà l'attività lavorativa, nei tempi e nei modi stabiliti dal governo". “L’intesa, che è il risultato del lavoro di queste settimane nei singoli stabilimenti, prevede azioni analoghe a quelle già oggetto di un accordo con Fca – hanno spiegato in una nota congiunta Francesca Re David, segretaria generale Fiom Cgil e Michele De Palma, segretario nazionale Fiom Cgil e responsabile auto motive -. È anche in programma la possibilità di partecipare a una sperimentazione a Bolzano che sarà verificata in sede locale. L’accordo resterà in vigore fino al 31 luglio 2020 e comunque per tutta la durata della fase di emergenza e sarà accompagnato da un monitoraggio continuo per eventuali ulteriori integrazioni e miglioramenti, anche seguendo le indicazioni delle autorità pubbliche e della comunità scientifica".

L'accordo Fiat Chrysler Automobiles

La Fca è stata la prima azienda italiana a firmare un accordo con i sindacati. C’era e c’è fretta: il mercato europeo dell'auto a marzo ha segnato un -55,1% per effetto del coronavirus, dopo un inizio 2020 già in rosso a gennaio (-7,5%) e a febbraio (-7,4%). Per Fca le immatricolazioni a marzo hanno segnato un drastico -76,6% rispetto allo stesso mese del 2019, mentre la quota di mercato si è quasi dimezzata al 3,9% dal 7,4%. Così Fiat Chrysler Automobiles ha firmato con le organizzazioni sindacali nazionali (Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fsmic, Uglm, Aqcfr e Fiom-Ccgil) un accordo per attuare in tutte le proprie sedi azioni atte a garantire ai lavoratori del gruppo la massima sicurezza sanitaria al riavvio delle attività.

«La salute e la sicurezza dei lavoratori sono le priorità di FCA. Partendo dalle iniziative implementate per la loro sicurezza nelle fasi iniziali della diffusione della pandemia, abbiamo lavorato con esperti del settore e con le organizzazioni sindacali, che ringrazio per la collaborazione, per rafforzarle con l’uso dei più avanzati strumenti di prevenzione e un forte impegno sulla formazione delle persone per la loro applicazione…», ha spiegato Pietro Gorlier, Coo della regione Emea di Fca, in una nota emessa dall’azienda per annunciare la riapertura dei siti italiani di Fiat Chrysler Automobiles.

Il parere di Silvio Brusaferro

Qualsiasi azione di apertura va fatta con grande cautela, ha comunque ribadito il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in una conferenza stampa all'Iss. “Azioni caute, misurare, valutare l'impatto e fare passo dopo passo. Solo attraverso siamo in grado di poter affrontare aperture e monitorizzare che non siamo di nuovo sopra R1". "La regola generale - ha sostenuto - è il distanziamento, protezioni o barriere dove non si può garantire. Va ripensata la nostra organizzazione di vita: dai trasporti al lavoro, dalla fase commerciale alle attività quotidiana". Perché l’Italia non può permettersi un altro tutto fermo come questo.