Draghi: contro caro-bollette fondi da 3,8 mld, ma a Cgil e Uil confermano lo sciopero nonostante lo stop del Garante

Draghi mette sul tavolo 3,8 miliari per fare fronte al caro collette ma ai sindacati non basta: Cgil e Uil tirano dritto e confermano lo sciopero nonostante l’altolà del Garante. La commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali ferma infatti lo sciopero generale del 16 dicembre proclamato dalle sigle sindacali: non c'è, secondo l'Autorità, l'intervallo minimo tra uno stop e l'altro, considerando gli scioperi già programmati in altri singoli settori e a livello territoriale, compresi il trasporto e la scuola, e non rispetta il cosiddetto periodo di franchigia previsto per i servizi postali (il 16 scade tra l'altro il pagamento dell'Imu) e per quelli di igiene ambientale. Il Garante pertanto chiede alle due sigle sindacali di riprogrammarlo rispettando le regole entro cinque giorni. Ma Cgil e Uil confermano la data, assicurando il pieno rispetto delle norme, pronti ad esentare dallo stop le poste.

I motivi dello sciopero

Mentre nel frattempo lo sciopero previsto il 13 dicembre dei servizi ambientali viene revocato sul filo del rasoio dalle categorie grazie all'accordo sul rinnovo contrattuale raggiunto con le associazioni datoriali. Dallo sciopero generale, da cui era già esonerato il settore della sanità - considerato quanto mai essenziale in questo periodo di emergenza pandemica - resta fuori anche la scuola, che oggi già incrocia le braccia per lo sciopero precedentemente deciso dalle sigle di categoria Flc-Cgil e Uil Scuola insieme a Snals e Gilda senza la Cisl. Una protesta che già non vedeva il fronte sindacale unito. Continuare a chiedere risposte e ottenere risultati per i lavoratori e i pensionati, cambiando una manovra che è giudicata insoddisfacente, è la ragione con cui Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri portano avanti la decisione dello sciopero generale.

Sotto accusa la rimodulazione delle aliquote Irpef

E se nel frattempo dovesse arrivare una convocazione da parte del premier Mario Draghi confermano di essere pronti a dialogare. Un confronto che in queste ore non sembra essere in agenda, mentre restano in attesa dell'avvio del tavolo sulle pensioni, su cui c'è l'impegno ad aprire il cantiere per la riforma della legge Fornero. Ma sul tavolo delle richieste c'è anche la questione fiscale: a Cgil e Uil non piace l'accordo politico di maggioranza che si basa sulla rimodulazione delle aliquote Irpef. Tutti gli 8 miliardi - è la posizione da cui non arretrano - devono andare al taglio delle tasse di lavoratori e pensionati, partendo dai redditi più bassi e aumentando detrazioni e decontribuzione, che va resa strutturale. In ogni caso, quello del 16 "non è uno sciopero politico o contro qualcuno", né tantomeno deciso "a cuor leggero", sottolinea Landini, respingendo le accuse di una motivazione o una aspirazione diversa.

Sindacati spaccati: la Cisl va per conto suo

Decisione che ha sorpreso anche il governo, oltre a spaccare il fronte sindacale. La Cisl si mobiliterà due giorni dopo, sabato 18 dicembre "Per lo sviluppo, il lavoro, la coesione: la responsabilità scende in piazza": una scelta, anche nelle parole, per rimarcare il dissenso da uno sciopero generale considerato sbagliato. Giovedì prossimo lo stop di otto ore di Cgil e Uil sarà accompagnato dalla manifestazione nazionale a Roma, in piazza del Popolo con Landini e Bombardieri, e in contemporanea da altre quattro manifestazioni in altrettante città, sotto lo slagan "Insieme per la giustizia": a Milano, Bari, Palermo e Cagliari (per le Isole). Al timore di qualcuno sulla partecipazione, i sindacati rispondono che puntano a riempire le piazze e a registrare una significativa adesione.

Mossa di Draghi,contro caro-bollette fondi a 3,8 mld

Uno sforzo in più sulle bollette, per proteggere dai rincari soprattutto le famiglie più fragili: dopo avere più volte confermato in pubblico la disponibilità a intervenire, Mario Draghi vara una operazione in due step che consente di anticipare al 2021 alcune spese e liberare così nuove risorse nel 2022 che andranno, tra l'altro, a rafforzare la dote contro gli aumenti dei prezzi di luce e gas. Un segnale per rispondere a una delle preoccupazioni crescenti tra le famiglie, che nella maggioranza si confida sia colto anche dai sindacati, che al momento confermano lo sciopero del 16 dicembre nonostante lo stop del Garante.

Il decreto legge

In tutto contro il caro-bollette per il primo trimestre dell'anno si dovrebbe arrivare quindi a uno stanziamento di 3,8 miliardi, come ha spiegato ai colleghi il ministro dell'Economia Daniele Franco, nel corso del Cdm che ha varato il decreto legge con "misure urgenti finanziarie e fiscali". Ma per avere le cifre definitive bisognerà aspettare la scrittura dell'emendamento del governo alla manovra - atteso per l'inizio della prossima settimana in Senato - che concretizzerà l'intesa sul taglio delle tasse, la decontribuzione e l'aumento dei fondi per le bollette.

Governo libera risorse da vaccini-Rfi

Intanto è arrivata la prima mossa, una operazione di "ingegneria finanziaria" complessa, preparata negli ultimi giorni dal premier insieme al ministro dell'Economia - entrambi profondi conoscitori della macchina dei conti pubblici - ma che produce un risultato semplice: si anticipano al 2021 alcune spese, visto che a fine anno alcuni fondi risultano avanzati, e si liberano così spazi fiscali per il 2022. In consiglio dei ministri il premier porta quindi un decreto legge che utilizza diversi fondi non spesi - a partire ad esempio dai 497 milioni che restano per l'assegno temporaneo per i figli dei lavoratori autonomi - per dare subito 1,4 miliardi a Rfi per gli investimenti sulla rete e 1,85 miliardi alla struttura del commissario Figliuolo per l'acquisto di vaccini e medicinali anti-Covid.

Liberati fondi

Il decreto vale in tutto 3,3 miliardi e stanzia subito anche 49 milioni per gli straordinari delle forze dell'ordine impegnate sul fronte dell'emergenza. L'impiego di questi fondi "liberati", che serviranno per le bollette ma anche per confermare la decontribuzione per i redditi medio bassi per 1,5 miliardi, arriverà invece nei prossimi giorni attraverso l'emendamento del governo alla manovra che potrebbe anche inglobare altri temi, se si dovessero chiudere le intese di maggioranza. L'emendamento recepirà l'accordo sul taglio delle tasse, indigesto Cgil e Uil, che proprio a partire dal fisco hanno proclamato lo sciopero generale: l'intesa, raggiunta a fatica coi partiti della maggioranza, non dovrebbe subire variazioni e dovrebbe destinare a taglio e rimodulazione delle aliquote Irpef 7 miliardi e un altro miliardo alla riduzione dell'Irap.

Ridurre gli oneri di sistema in bolletta

Altro discorso è quello delle bollette: tutti i partiti premevano per fare di più e il premier aveva più volte detto che il governo era pronto a intervenire. In manovra ci sono 2 miliardi, cui si era già stabilito di aggiungere altri 800 milioni (500 dal 'tesoretto' del taglio delle tasse e altri 300 dalle pieghe del bilancio dopo che era saltata l'idea del contributo di solidarietà sui redditi alti congelando la riforma dell'Irpef). Ora, grazie a questa nuova operazione contabile, si arriva a un ulteriore miliardo in più che porta la dote complessiva a 3,8 miliardi che andranno, ancora una volta, a ridurre gli oneri di sistema per calmierare i prezzi delle bollette.