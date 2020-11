Decreto Ristori bis, rinvio tasse per tutte le attività chiuse in zona rossa. Arrivano 2,5 miliardi di nuovi aiuti. La bozza

Il Governo è pronto a concedere il rinvio di una moltitudine di tasse e anche l’opportunità di mettere a disposizione degli italiani una serie di contributi atti ad alleviare la sofferenza economica che, a causa del perdurare della Pandemia, sta colpendo indistintamente tutte le attività. Tra le misure già sul tavolo, inserite nel decreto Ristori bis, la proroga dei versamenti IVA e le ritenute Irpef… ma non per tutti. La misura, per partite Iva e professionisti, sarà applicata soltanto nelle zone rosse, quindi per i residenti in Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle D’Aosta. Stando alle prime indiscrezioni potrebbe essere oggetto di rinvio anche la scadenza del 10 dicembre della pace fiscale.

L’obiettivo è restituire ossigeno al tessuto produttivo italiano, indipendentemente dalle perdite di fatturato, con indennizzi raddoppiati per bar, gelaterie e pasticcerie costrette a chiudere nelle aree più a rischio. Ci saranno nuove risorse anche per i congedi parentali, per quei genitori con i figli a casa, e il bonus babysitter da 1.000 euro. La bozza del decreto Ristori bis, approdata in Consiglio dei ministri venerdì 6 novembre, dopo un complicatissimo lavoro tecnico, porterà con se 2,5 miliardi di euro di nuovi aiuti.

La doppia sospensione delle tasse

- La prima estende a tutti gli autonomi soggetti agli Isa che lavorano nelle regioni rosse e arancioni lo spostamento dei pagamenti di novembre al 30 aprile, una misura che fin qui era stata riservata (dal decreto Agosto) solo a chi avesse subito una perdita di almeno il 33 per cento del fatturato nel primo semestre 2020.

- La seconda, invece, congela le scadenze di novembre su Iva, ritenute e addizionali regionali e comunali all’Irpef per le attività sospese in tutta Italia oppure nelle regioni rosse e arancioni dal decreto di Palazzo Chigi del 3 novembre scorso.

In dettaglio

Stop ai versamenti di Iva

Stop ai versamenti di Iva e alle ritenute alla fonte per tutte le attività sospese a livello nazionale dal nuovo Dpcm e per chi, operante nelle zone rosse, dovrà obbligatoriamente chiudere le attività. I versamenti sospesi potranno essere saldati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

Bonus babysitter da 1.000 euro

Per i genitori che vivono nelle zone rosse, nelle quali è stata pertanto disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, arrivano i bonus babysitter da 1.000 euro e congedi retribuiti al 50 per cento.

Aumentano i ristori per bar, pasticcerie e gelaterie

Per bar, pasticcerie e gelaterie costrette a chiudere perché operanti nelle zone rosse i ristori passeranno dal 150 al 200 per cento rispetto a quanto ricevuto a luglio. Il meccanismo è in linea con quello introdotto dal primo decreto Ristori, e per il quale sono stati avviati i primi pagamenti per un totale di 964 milioni di euro destinati a oltre 211mila imprese. L’intero meccanismo sarà sottoposto ai rigidi controlli antimafia per evitare di far finire risorse pubbliche nelle mani della criminalità organizzata.

Stop al saldo Imu

Nel pacchetto fiscale viene confermato lo stop al saldo Imu per le attività chiuse, ma varrà poco meno di 40 milioni, e la sospensione dei versamenti contributivi. Quest’ultima possibilità è praticabile per i mesi di novembre e dicembre sia nelle aree rosse che in quelle arancioni. Nelle restanti zone, per ora, si potrà sospendere il versamento soltanto per il mese di novembre.

Affitti commerciali, replicato il bonus

Nel pacchetto di sostegno alle partite Iva in difficoltà trova posto anche la replica del credito d’imposta sugli affitti commerciali. Come nella precedente edizione del decreto rilancio e del Ristori 1 ora all’esame del Senato, il tax credit sugli affitti è pari al 50 per cento per i canoni sugli immobili diversi dall’uso abitativo e del 30 per cento per gli affitti d’azienda. Vale per i tre mesi di ottobre, novembre e dicembre e può essere anche ceduto al proprietario dell’immobile in una sorta di “sconto-affitti”.

Resta il nodo Tari

Resta l’amaro in bocca per la Tari, rimasta fuori dal pacchetto fiscale. Si rischia pertanto di dover pagare la tassa, in formula piena, anche se le attività risultano chiuse.

Si allarga la platea dei codici Ateco

La lista dei codici Ateco si allunga e comprende anche i grandi magazzini, i negozi, gli ambulanti, gli estetisti, le attività di tatuaggio e piercing, le agenzie matrimoniali e i servizi per gli animali. Saranno ammessi ai nuovi contributi a fondo perduto anche le categorie che erano rimaste tagliate fuori come bus turistici, le lavanderie industriali, i negozi di bomboniere, i musei, le rosticcerie e le pizzerie al taglio, gli internet point.

Un fondo speciale per i centri commerciali

Arriva un fondo ad hoc con una dotazione di 200 milioni per garantire contributi a fondo perduto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e a coloro che operano nelle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.