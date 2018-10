L’avanti march e il dietro front del presidente di Confindustria: “Noi leghisti? Mi fa sorridere”. Il fatto e l’antefatto

"Confindustria è sempre stata e rimane apartitica, non scherziamo", ha detto Marco Bonometti, presidente degli imprenditori della Lombardia, dopo l'apertura alla Lega del leader di viale dell'Astronomia. "Dobbiamo rimanere liberi di giudicare le decisioni del Governo sulla base degli interessi delle imprese e dei cittadini - afferma al Corriere della Sera - voglio pensare che Boccia abbia voluto fare leva sulla Lega per mettere un freno a certe iniziative dei 5 Stelle. Con questa manovra si rischia di imboccare una deriva pericolosa e irreversibile. Ci si augura che la Lega possa fare da baluardo. Gli esponenti del M5S non rispondono nemmeno alle chiamate. Noi siamo aperti al confronto con tutti, ma solo con i leghisti ci si vede e ci si parla".

Insomma, Bonometti si allinea, ma con qualche distinguo, al leader di Confindustria Vincenzo Boccia. Che ligio alla regola non scritta coniata da Gianni Agnelli il secolo scorso (“Confindustria è governativa per definizione”) sembra essersi schierato, come da regola, con la Lega. Una lezione che era stata fatta propria da Confindustria anche durante la Seconda Repubblica o, se si vuole, da quegli industriali che si sono salvati dai ruderi Prima (copyright del leader socialista Claudio Martelli). La Confederazione non ha mai issato barricate contro nessuno governo (si deve sempre mantenere una porta aperta agli affari), nemmeno contro chi gli ha subissati di balzelli.

“Di questo Governo – ha detto il 29 settembre in una riunione di Confindustria i numero uno degli industriali – crediamo fortemente nella Lega, è una componente importante, qui non si tratta di regionalità ma di risposte vere ai cittadini. Abbiamo grandi aspettative nei confronti della Lega – ha aggiunto Boccia, parlando con i giornalisti al termine dell’assemblea – c’è un rapporto storico di molti nostri imprenditori con i Governatori della Lega in Veneto, in Lombardia e in Friuli Venezia Giulia. C’è una storia di complessità, di confronto serrato che abbiamo con la politica locale e che ci aspettiamo che questo possa essere anche un’attenzione a livello nazionale. Non solo alle nostre questioni categoriali – ha concluso – ma all’interesse di tutto il Paese”.

C’è dire, comunque, che oggi Boccia ha marcato il passo (ma non fa fatto dietro front). Confindustria leghista? "Mi fa sorridere", ha detto il presidente Vincenzo Boccia a Radio Capital. "C'è stata una strumentalizzazione via Twitter - ha proseguito - non riusciamo ad articolare un pensiero completo. I provvedimenti del Governo sono provvedimenti del Governo, non sono dei 5 Stelle o della Lega. Abbiamo invitato la Lega a essere coerente.

Chiediamo al Governo cosa intende fare. Altra cosa è essere leghisti. E' stata una provocazione alla Lega". Boccia ha aggiunto che da parte sua non c'è stato "nessun endorsement" alla Lega. Piuttosto le parole pronunciate a Vicenza sono state "una provocazione" per mettere in evidenza "alcune incoerenze" della Lega che "sul territorio (al Nord, ndr) è verde mentre a Roma è gialloverde".

Le dichiarazioni ondivaghe di Boccia avevano irritato Calenda. La Confindustria “è ufficialmente leghista – ha twittato l’esponente di spicco del Pd – Chissà se le imprese credono anche nel piano B, nel trasformare l’Italia in una democrazia illiberale, nello spread fuori controllo etc. Mai un Presidente aveva fatto un endorsement così a un partito politico. Vergognoso”. Oggi anche Calenda abbassa i toni: "Bene così. Bene per Confindustria e i suoi associati. Come nel caso di Di Maio su Ilva, cambiare idea e correggere gli errori è sempre una buona cosa", ha scritto su Twitter l'ex ministro dello Sviluppo economico dopo il duro scontro con Boccia, commentando le ultime dichiarazioni del presidente di Confindustria che ha spiegato che non c'è stato "nessun endorsement" alla Lega.