Caos voli negli aeroporti internazionali, che fare in caso di viaggio cancellato? Dai rimborsi ai biglietti alternativi

Quella dei voli cancellati continua a essere una realtà comune a tutta l’Europa e che coinvolge anche gli Usa, in un periodo che dovrebbe essere quello delle vacanze. Non sono pochi i turisti che stanno scoprendo, anche all’ultimo momento, che il porpio volo è stato riprogrammato se non del tutto cancellato. Contro questi disagi da anni combattono le associazioni che si occupano dei diritti dei viaggiatori e la stessa Unione Europea che ha regolamentato il triste tema dei ritardi, delle cancellazioni e dei conseguenti rimborsi.

Che fare in caso di volo cancellato

Il regolamento Ue 261 prevede che il passeggero di un volo annullato ha diritto a partire comunque su un altro volo (non obbligatoriamente della stessa compagnia) e a chiedere un risarcimento oltre al rimborso del biglietto se l'avviso è arrivato meno di due settimane prima del decollo. A prescindere dal prezzo del biglietto, l’indennizzo è tra i 250 e i 600 euro. Ma per attese di due ore o più, la compagnia aerea deve rifocillare i clienti con snack e bevande. La compagnia aerea deve inoltre comunicare per iscritto il motivo della cancellazione del volo. Ai viaggiatori è consigliato quindi di conservare scontrini e ricevute, anche di eventuali pasti o voucher spesi, oltre che di pretendere l'assistenza a terra.

Risarcimento danni per un volo cancellato

Se il proprio volo è stato cancellato si ha diritto al rimborso dell’intero prezzo del biglietto oppure a un volo sostitutivo. Se l'informazione dalla compagnia aerea è arrivata con meno di 14 giorni di preavviso rispetto alla data di partenza, si ha pure diritto a un risarcimento che è compreso tra 250 e 600 euro. L’importo del risarcimento in questo caso dipende dalla tratta aerea e, in caso di volo sostitutivo, dall’orario di partenza stabilito e di arrivo del volo alternativo.

Come ottenere il risarcimento

Per poter ottenere il risarcimento servono i seguenti requisiti: la compagnia aerea deve essere responsabile della cancellazione del volo; bisogna aver effettuato il check-in con puntualità; il volo è partito dall’UE (qualsiasi compagnia aerea) oppure è atterrato nell’UE (compagnie aeree con sede nell’UE); il volo oggetto del disservizio non risale a più di un anno e mezzo fa.

Tabella dei risarcimenti

Se le condizioni sopra descritte sono soddisfatte, si ha diritto al risarcimento con i seguenti importi:

Tratte brevi (fino a 1500 chilometri): risarcimento di € 250

Tratte medie (fino a 3500 chilometri): risarcimento di € 400

Tratte brevi (oltre 3500 chilometri): risarcimento di € 600

In quali caso non si ha diritto?

Il rimborso non è dovuto se si viene informati più di 14 giorni prima della partenza o se l’informazione avviene tra 2 settimane e 7 giorni prima della partenza prevista ma in presenza dell’offerta di un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre 2 ore prima dell’orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’arrivo originariamente previsto. E ancora: il risarcimento non verrà erogato se la compagnia può provare che la cancellazione dipenda da circostanze eccezionali. Tipo tutte quelle che la compagnia non poteva prevedere: maltempo, sciopero, blocco informatico.

Come si chiede il risarcimento?

Per inviare un reclamo alla compagnia aerea bisogna compilare il modulo (scarica da qui). In un secondo momento ci si può rivolgere all’autorità nazionale competente, oppure agli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie. In ultima istanza, ci si può rivolgere alla giustizia del proprio Paese.

In caso di anticipo del volo

Se il volo è stato anticipato, il caso corrisponde a una cancellazione e si ha diritto comunque al risarcimento. In generale: maggiore è il preavviso con cui la compagnia aerea informa sulla cancellazione, maggiore è la probabilità che la compagnia, pure in caso il volo sostitutivo abbia orari differenti, non sia tenuta a erogare il risarcimento. Il prezzo del biglietto pagato per il volo pianificato in principio non è rilevante ai fini dell’importo del risarcimento. Idem ai fini del risarcimento è irrilevante che il volo cancellato fosse per un viaggio di lavoro o nell’ambito di un servizio tutto compreso.