Azienda dal cuore d’oro: sei mila euro ai dipendenti che fanno un figlio

“Dato che lo Stato non ci pensa lo faccio io”. Così Vitantonio Colucci, titolare della Plastic Puglia, ha spiegato l’introduzione del bonus che prevede un premio di sei mila euro ogni volta che un dipendente diventa padre o madre.

Platic Puglia ha oltre 150 dipendenti ed è leader nell'irrigazione di precisione .”Considero la mia azienda un piccolo Stato e gli occupati i miei cittadini” ha proseguito Colucci che ha dedicato l’iniziativa alla figlia scomparsa prematuramente.

Vitantonio Colucci

In Plastic-Puglia lavorano già i figli dei primi dipendenti, in alcuni casi addirittura i nipoti. Un modello imprenditoriale ben lontano dunque da quelli emersi negli ultimi anni, dominati da logiche finanziarie, proprietà sempre più spesso straniere, che non si mettono scrupoli a tagliare, trasferire produzioni o addirittura chiudere all’improvviso. La moderna globalizzazione purtroppo è anche questo.