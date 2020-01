Apple vola a Wall Street trascinata dall'iPhone, conti da record: in tre mesi fatturato da 91,8 miliardi di dollari

Una Apple da record. Questo dicono i conti dell'ultimo trimestre, tra i migliori della storia della casa di Cupertino, il cui titolo a Wall Street vola ai massimi di sempre: oltre 327 dollari ad azione. Tim Cook, alla guida dell'azienda più ricca del mondo, può davvero sorridere per quello che alcuni analisti non esitano a definire un vero e proprio knockout inferto ai principali avversari sul mercato. Merito soprattutto dei nuovi modelli dell'iPhone, una sfida vinta da Apple così come quella dell'Apple Watch e degli Air Pods che hanno fatto registrare un boom di vendite senza precedenti. Ma a dare lustro ai conti di Apple finalmente anche la ripresa delle vendite in Cina, il secondo mercato per la casa della mela morsicata che proprio nel Paese asiatico produce gran parte dei suoi prodotti.

Così negli ultimi tre mesi le entrate sono ammontate a 91,8 miliardi di dollari, con un balzo del 9% che ha generato utili netti da primato per 22,4 miliardi di dollari (+11,4%), il primo aumento in oltre un anno dopo la più lunga serie negativa dal 2016. Sono numeri superiori ad ogni più rosea aspettativa. "E' stato un trimestre di grande successo su tutti i fronti", esultano Cook e il responsabile finanziario Luca Maestri. Un risultato dovuto innanzitutto alle vendite del prodotto di punta, l'iPhone, che grazie ai nuovi modelli dell'iPhone 11 ha portato nelle casse del gruppo 56 miliardi di dollari, oltre la metà delle entrate complessive, con un incremento del 7,7% rispetto all'anno precedente.

Ma non c'è solo iPhone. Gli ultimi tre mesi hanno fatto registrare una enorme espansione di tutti gli altri prodotti di punta di Apple, soprattutto gli accessori come gli Apple Watch e gli Air Pods, protagonisti di un aumento delle entrate del 37% a 10 miliardi di dollari, superando anche prodotti storici come il Mac o l'iPad. Un successo enorme che - spiegano alcuni analisti - dimostra come la casa di Cupertino al momento abbia vinto in pieno la sfida più difficile, quella di reinventarsi. Lo si vede anche i dati che riguardano i servizi forniti da Apple, da iCloud alla Apple Tv, con un balzo delle entrate del 17% a 12,7 miliardi di dollari.

Cook può tirare un sospiro di sollievo anche sul fronte del mercato cinese, dove le entrate dopo il crollo dei trimestri precedenti sono tornate ad aumentare del 3,1%. Certo, l'unica nube all'orizzonte è legata proprio alla Cina. Cook ha annunciato che a causa dell'allarme per la diffusione del coronavirus uno degli store nel Paese è stato chiuso, mentre per gli altri sono state decise misure come quella di ridurre gli orari. Allo studio anche un piano di restrizione dei viaggi del proprio personale che fa la spola tra la California e gli stabilimenti cinesi di produzione.