In arrivo nuova stangata per gli italiani: addio ai prezzi energetici bloccati

Non c’è pace per gli italiani. Secondo quanto annunciato dal quotidiano La Stampa la crisi energetica in corso sta spingendo i gestori a disdire i contratti con i clienti che prevedono il prezzo bloccato. Il risultato sarà inevitabile: una nuova stangata in bolletta.

Dietro l'inversione di rotta degli operatori l’aumento dei prezzi di gas ed elettricità alimentato dalla guerra in Ucraina e la tassa C02. Questo mix di fattori ha reso insostenibile per i bilanci aziendali i prezzi bloccati. I gestori sarebbero con le spalle al muro e il cerino viene passato nelle mani dei cittadini.

Secondo quanto raccontato da La Stampa nei prossimi mesi (entro l’estate) gli italiani riceveranno le lettere dei propri gestori che annunciano le modifiche unilaterali del contratto che comporteranno il passaggio dalla tariffa fissa bloccata a quella variabile.

La disdetta e il cambio di gestore non serviranno ad evitare il salasso perché la nuova politica commerciale sarà generalizzata.

I dati parlano chiaro. Tra l'ultimo trimestre del 2020 e il periodo aprile-giugno di quest' anno, il prezzo della materia prima elettrica è aumentato del 365%, mentre quello del gas è addirittura salito de 392%.

Rispetto ai picchi di gennaio-marzo si è registrato un lieve calo ma è ancora presto per parlare di un'inversione di rotta soprattutto se la guerra continuerà ad andare avanti.

Il prezzo dell’imperialismo di Mosca e Washington sarà pagato (in parte) anche dagli italiani.