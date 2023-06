Governo, Landini: sciopero generale? Risposte o non ci fermeremo

Roma, 24 giu. (askanews) - Gli scioperi generali "non si minacciano", ma "si proclamano quando è necessario, se non ci sono risposte, se il Governo non ci ascolta". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, dal corteo della manifestazione sulla sanità che si concluderà in piazza del Popolo. "Vedremo - ha aggiunto - non abbiamo alcuna intenzione di fermarci finché non avremo risultati".La confederazione guidata da Landini e una rete di circa 90 associazioni riunite nell'assemblea "Insieme per la Costituzione", manifestano a difesa dell'articolo 32 della carta costituzionale, per il rilancio del servizio sanitario nazionale e per garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Insieme con Cgil e associazioni in piazza ci sono alcuni leader della sinistra, a partire da Elly Schlein (Pd) a Giuseppe Conte (M5S) e Nicola Fratoianni (Sinistra italiana)."La Cgil e un centinaio di associazioni, giovani e pensionati, sono in piazza perché vogliono difendere il diritto alla salute, anche sul lavoro, e chiedere il rilancio del Servizio sanitario nazionale. Basta tagli - ha affermato Landini - abbiamo bisogno di investire e di non perdere neanche un euro del Pnrr, di fare assunzioni e garantire i servizi sul territorio che sono decisivi. Ci sono 4 milioni di persone che non si curano perché non hanno i soldi, non è accettabile. La situazione sta esplodendo. Sono gli stessi che hanno tenuto in piedi il Paese durante la pandemia".