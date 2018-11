'9 mld reddito bastano appena per il Sud'

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - Le risorse postate dal governo in manovra relativamente al reddito di cittadinanza, 9 mld nel 2019, sarebbero sufficienti a coprire a malapena le esigenze del Sud: per far fronte al milione e 283 mila richieste di sostegno economico, sulla base di una ripartizione Isee tra 0 e 9.000 euro (750 euro mensili circa), in arrivo complessivamente dalle 8 Regioni del Mezzogiorno infatti servirebbero oltre 10 mld di euro. E' quanto prevedono alcune tabelle Svimez, calcolate su 9 mesi in considerazione del fatto che l'intervento potrebbe partire non prima della prossima primavera, e che fanno seguito al Rapporto delle scorse settimane con cui il Centro studi aveva stimato un ben più reale costo del provvedimento intorno ai 17 mld di euro. Una coperta dunque un po' troppo corta se si considera che il Sud assorbe circa il 75% delle necessità, come si evince incrociando i dati relativi ai nuclei familiari che in ogni regione hanno diritto al sostegno (Isee 0-9000) con la stima del costo complessivo. Un elenco guidato dalla Campania con oltre 391mila nuclei familiari che costerebbero in termini di sostegno al reddito oltre 3 mld di euro; segue la Sicilia con 342.800 famiglie aventi diritto per un totale di 2,7 miliardi di reddito di cittadinanza; terza la Puglia che con i 214.600 nuclei familiari poveri avrebbe diritto ad uno stanziamento di reddito pari a oltre 1,6 miliardi di euro. E poi la Calabria con 143.900 nuclei familiari (1,1 miliardi di euro); la Sardegna con 170mila famiglie con Isee tra lo 0 e 3mila (832milioni); l'Abruzzo con 43.800 nuclei( 326miln), la Basilicata con 28mila (206mln) e il Molise con 11 mila famiglie aventi diritto (87 mln). Con le attuali risorse in bilancio dunque non solo non si riuscirebbe a soddisfare l'intera richiesta nazionale ma si dovrebbe ridurre l'importo del sussidio. "Con le risorse disponibili, circa 8 miliardi (non considerando il miliardo destinato alla riqualificazione dei centri per l’impiego), volendo garantire la copertura all’intera platea di 2,3 milioni di nuclei familiari, il sussidio scenderebbe in maniera considerevole e sarebbe compreso tra i 178 euro della famiglia con un componente per poi crescere ai 445 euro della famiglia di 4 componenti e ai 490 euro di un nucleo con oltre 5 componenti", stimava ancora lo Svimez nello scorso Rapporto. Diverso il discorso che si volesse restringere la platea dei destinatari fermando l'erogazione del reddito di cittadinanza a quei nuclei familiari tra lo 0 ed i 6mila euro, facendo saltare cioè la 'classe' 6mila-9mila. Così facendo infatti, calcolano le stesse tabelle Svimez, gli aventi diritto nelle 8 regioni del Mezzogiorno si fermerebbero a quota 971mila e la spesa si ridurrebbe di circa 1,5 mld scendendo a 8,4 mld dagli oltre 10 stimati dall'ipotesi originaria.