Pnrr: Fitto, guerra condizione per dialogo diverso con Ue

(ANSA) - BERGAMO, 23 NOV - "E' evidente che pensare di utilizzare queste risorse programate prima della guerra in Ucraina è difficile". Lo afferma a proposito del Pnrr Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, citando i nuovi problemi di "approvvigionamento energetico e aumento del costo delle materie prime". Sul tema "non servono polemiche e con l'Ue abbiamo avviato un dialogo corretto, ma la guerra è chiaramente una di quelle condizioni oggettive per costruire un'interlocuzione diversa", spiega Fitto intervenendo alla 39esima assemblea nazionale dell'Anci a Bergamo. (ANSA).