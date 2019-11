5G chance per Italia ma serve approccio di sistema

Roma, 15 nov.(Adnkronos) - Il 5G è una grande opportunità anche per l’Italia, ma c’è bisogno di un approccio ‘di sistema’ che comprenda anche un quadro normativo adeguato. E’ la posizione che Jeffrey Hedberg, Ceo di Wind, ha espresso partecipando all'evento 'Lo sviluppo delle reti di nuova generazione tra politica industriale, regolazione e concorrenza', organizzato dall'Adec (Associazione di Diritto ed Economia delle Comunicazioni e dei Media digitali) presso la sede di Luiss a Roma. "Il settore delle telecomunicazioni è da sempre un enabler fondamentale per lo sviluppo e per la competitività del Paese. Affinché le telco possano continuare a rivestire questo ruolo cruciale, sono necessari un quadro normativo e un'applicazione delle regole, che riescano a coniugare pienamente le esigenze dei consumatori con la sostenibilità del mercato", ha detto. "Tale scenario – ha continuato Hedberg - è possibile solo grazie all'avvio di partnership pubblico-private forti con istituzioni, authority e sindacati, che mettano l'industry nelle condizioni migliori per realizzare le infrastrutture di ultima generazione. La crescita dell'Italia, sia sul PIl che dal punto di vista occupazionale, passa anche attraverso la creazione dell'ecosistema 5G, motore di sviluppo e punto d'incontro tra innovazione e sostenibilità".