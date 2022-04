JP Morgan, a rischio 1 miliardo dollari per esposizione con Russia

New York, 4 apr. (askanews) - Jamie Dimon, CEO di JP Morgan Chase, ha avvertito gli azionisti che la banca di investimento statunitense potrebbe perdere circa 1 miliardo di dollari a causa dell'esposizione verso la Russia, mentre imperversa la guerrà in Ucraina."Non siamo preoccupati per la nostra esposizione diretta alla Russia, anche se potremmo comunque perdere circa 1 miliardo di dollari nel tempo", ha scritto Dimon nella sua lettera annuale, aggiungendo che JP Morgan Chase sta "monitorando attivamente l'impatto delle sanzioni in corso e la risposta della Russia, preoccupata anche per gli effetti secondari e collaterali su così tante aziende e paesi".L'amministratore delegato ha dichiarato poi che la società "sta affrontando sfide in ogni momento", e tra queste ha enumerato la pandemia di COVID-19, le "azioni governative senza precedenti", una forte ripresa dopo una recessione globale, le "elezioni statunitensi altamente polarizzate", l'aumento dell'inflazione e l'invasione della Russia.Dimon ha discusso anche dell'impatto persistente che il COVID-19, l'inflazione e la guerra avranno sull'economia: "presentano circostanze completamente diverse da quelle che abbiamo sperimentato in passato e la loro confluenza potrebbe aumentare notevolmente i rischi futuri".