Bonus vacanze, 500 euro per le ferie in Italia. Ecco come si potranno ottenere

Coronavirus? Gli italiani staranno più attenti ma le ferie sono sacre. L`82% dei nostri connazionali quest’anno trascorrerà le vacanze nella Penisola, mentre lo scorso anno l’indice si era fermato al 55%. Insomma, si viaggerà meno all’estero e si spenderà di più in Italia. E questo non è necessariamente un male e nemmeno un minus, anzi, potrebbe essere l'occasione giusta per conoscere meglio il Paese e per aiutare le nostre imprese. Sperando che non ne approfittino.

Le destinazioni

Tra le destinazioni più cercate – ha stimato Airbnb - Sicilia, Sardegna, Puglia, Trentino Alto-Adige e Costa Etrusca (in Toscana e Lazio). Complice la necessità di distanziamento sociale, la scelta dell’alloggio ricade per questa stagione sulla casa indipendente: il 62% degli italiani infatti opterà per soluzioni completamente indipendenti, come case singole, ville e bungalow, mentre la richiesta di appartamenti rappresenta solo il 7% delle richieste contro il 17% dell'anno scorso.

Cercasi casa

Analizzando i dati delle ricerche appare evidente come sia sempre più spesso la casa giusta a determinare la scelta della meta delle vacanze e non viceversa: la casa diventa la vera destinazione del viaggio. Tra i servizi più ricercati la piscina supera per la prima volta il wi-fi, seguono possibilità di introdurre animali domestici, cucina accessoriata, jacuzzi e aria condizionata. Stop, almeno per ora, al mordi e fuggi diventato negli anni precedenti un must del nostro modo di fare turismo: il 66% delle ricerche riguarda soggiorni di durata superiore a una settimana (lo scorso anno era il 32%) mentre calano vistosamente le ricerche per il week end (-70%).

Bonus sino a 500 euro

Il governo incentiva le vacanze con una cifra che non può superare i 500 euro, in caso di famiglie composte da almeno tre persone. Nel caso di una coppia o di una famiglia con due componenti, il bonus scende a 300 euro, per i single a 150. Ma non tutti i nuclei familiari possono accedervi: è riservato solamente a quelle con reddito medio-basso, ovvero con un valore Isee inferiore ai 40mila euro. Il bonus è da spendere tra il primo luglio e il 31 dicembre 2020.

Come funziona

L’80% dello sconto viene applicato direttamente dalla struttura turistica. Per questa parte di spesa, quindi, il contribuente si vedrà direttamente applicare uno sconto in fattura. La struttura ricettiva, poi, può cedere il credito ai fornitori privati, agli istituti di credito o agli intermediari finanziari. Il restante 20%, invece, può essere recuperato dal beneficiario attraverso una detrazione fiscale sulla dichiarazione dei redditi dell’anno fiscale 2020.

Come si spende

Il pagamento va attestato tramite fattura elettronica o documento commerciale e bisogna indicare il codice fiscale del beneficiario del credito, ovvero di chi paga. La spesa deve essere effettuata in un’unica soluzione e per i servizi di una sola impresa turistico ricettiva.

Escluse le piattaforme web

Tranne agenzie di viaggio e tour operator, che rientrano nel perimetro dell’aiuto economico, la misura non tiene in considerazione le piattaforme web a cui molti utenti si affidano per prenotare le proprie vacanze. L’agevolazione, quindi, esclude chi prenota (e salda) i soggiorni di villeggiatura attraverso le piattaforme online come Booking, Expedia ed Airbnb, che hanno tutte espresso il loro malcontento al Governo, protestando per eliminare l’esclusione delle piattaforme digitali dalla misura.

Un po' di ottimismo

Marco Procopio è il direttore aziendale della Mdm, società della famiglia Laino che gestisce alcuni villaggi in Calabria è leggermente ottimista: “Negli ultimi giorni abbiamo registrato una maggiore curiosità nel prodotto vacanza e dopo la fine del lockdown sono arrivate le richieste di preventivi. Il Governo ha assicurato che l’italiano andrà in vacanza e noi ci siamo organizzati per accoglierli con le nostre linee guida interne che abbiamo già pubblicato”, ha detto all'Agi.