Ivass: impatto coronavirus molto profondo, fragilità e incertezza

Roma, 5 ott. (askanews) - L'impatto della pandemia di coronavirus "è stato ed è tuttora molto profondo". Lo ha detto il presidente dell'Ivass, Daniele Franco, aprendo la Giornata dell'educazione assicurativa. "In uno scenario inedito - ha sottolineato - sono affiorati nuovi bisogni, nuove fragilità e nuove forme di incertezza. Ci siamo trovati esposti a rischi prima non evidenti o comunque non ben compresi"."Si pensi - ha spiegato Franco - a quelli derivanti dal brusco aumento della domanda di cure intensive (il rischio di non poter ricevere cure adeguate), dagli effetti delle misure volte a limitare i contagi (il rischio di non poter svolgere la propria attività lavorativa), dalla riduzione della mobilità in ambito nazionale e tra paesi (il rischio di non potersi spostare per lavoro, per motivi familiari o per turismo)".L'educazione assicurativa "è cruciale per rendere individui e imprese più consapevoli dei rischi che corrono e degli strumenti che possono attivare per gestirli. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, i dati comparativi sulla conoscenza finanziaria degli individui continuano a non essere soddisfacenti per l'Italia"."Anche le edizioni più recenti - secondo il presidente dell'istituto di vigilanza sulle assicurazioni - delle indagini internazionali sull'alfabetizzazione finanziaria confermano il ritardo italiano. Delineano un paese con solchi profondi che marcano divari geografici, di genere e di condizione socio-economica, in cui il Meridione, le donne, i giovani, le fasce più deboli risultano penalizzati"."Il potenziamento - ha aggiunto Franco - delle iniziative di alfabetizzazione assicurativa e finanziaria deve contribuire alla ripresa del paese, nel segno dell'inclusione e del recupero di tutte le componenti della società, anche quelle in partenza più svantaggiate".