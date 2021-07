Parte la prima crociera di Costa Firenze

Roma, 4 lug. (askanews) - Costa Firenze, la nuova nave della flotta italiana di Costa Crociere, è partita dal porto di Savona per la sua prima crociera. Progettata e costruita da Fincantieri nei cantieri di Marghera, Costa Firenze trae ispirazione dal Rinascimento fiorentino. Si tratta della quarta nave Costa a ripartire nel 2021, dopo Costa Smeralda, Costa Luminosa e Costa Deliziosa, secondo il programma di ripresa graduale previsto dalla compagnia. L'itinerario di Costa Firenze, della durata di una settimana, è interamente dedicato all'Italia, con sei diverse destinazioni - Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari - che potranno essere scoperte in maniera approfondita con escursioni dedicate, grazie alle soste in porto di oltre dieci ore. Da fine luglio a fine agosto, l'itinerario permetterà agli ospiti di riscoprire anche Malta, con una tappa a La Valletta. "Costa Firenze è una perfetta ambasciatrice dello stile italiano, a cui abbiamo abbinato una serie di innovazioni di prodotto pensate in particolare per i target famiglie e coppie" - ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere. "E' la quarta nave Costa a tornare operativa per questa estate, a conferma del progressivo ritorno alla normalità della nostra compagnia e del settore crociere, che riveste una grande importanza per l'economia del nostro Paese". Il design degli interni di Costa Firenze rende omaggio alla città toscana, culla dell'arte e della cultura Rinascimentali. Gli spazi condivisi riflettono l'armonia di una passeggiata in una strada o in una piazza di Firenze, a cominciare dalla scelta dei colori, delle geometrie e delle forme del design degli interni. Simbolico, ad esempio, è il fascinoso atrio della nave "Piazza della Signoria", che si ispira all'omonima piazza fiorentina. Con l'entrata in servizio di Costa Firenze, l'ammiraglia della flotta Costa Smeralda tornerà a proporre un itinerario internazionale nel Mediterraneo, che segnerà il ritorno delle crociere Costa in Francia, con scali settimanali a Marsiglia, e in Spagna, con scali settimanali a Barcellona e Palma di Maiorca, oltre a Savona Civitavecchia/Roma e Messina. Dal 12 settembre anche Costa Firenze allargherà il suo itinerario a Francia e Spagna, facendo rotta verso Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Ibiza, Barcellona, Marsiglia. Nel corso dell'inverno 2021/22 Costa Firenze si posizionerà invece a Dubai. Le crociere, della durata di una settimana, visiteranno Emirati Arabi Uniti, Qatar e Oman, con tappe ad Abu Dhabi, Doha, Muscat e una lunga sosta di più giorni a Dubai, con pacchetti specifici per la visita a Expo Dubai 2020. Costa Crociere è, infatti, Gold Sponsor del Padiglione Italia a Expo Dubai 2020.