40% atenei italiani tra top 1000 mondo

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - L'università è una delle istituzioni cardine di un paese avanzato. Ecco perché la sua reputazione a livello internazionale è uno dei parametri con cui un paese riconosce il giudizio di cui gode nel mondo ed "è importante anche perché attira studenti e ricercatori da tutto il mondo", come ha specificato il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro che insieme a italiadecide ha condotto una ricerca dedicata proprio al sistema universitario italiano. Dallo studio dal titolo "L'Italia e la sua reputazione: l'Università", presentato a Milano, emerge che, se è vero che non ci sono università italiane tra le prime 100 in entrambi i ranking, è vero anche che l'Italia posiziona il 40% degli atenei italiani tra i migliori 1000 a livello mondiale, un dato superiore a Stati Uniti, Cina e Francia, con meno del 10% delle loro università, ma anche di Regno Unito, Germania e Spagna.