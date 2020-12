“300mila imprese a rischio chiusura, ma soffrono anche più 150mila liberi professionisti”

"Riteniamo che in Italia tra 200 e 300mila imprese costituiranno il perimetro di riduzione netta del tessuto produttivo". In altre parole, a causa dell'epidemia da Covid, sarebbero a rischio di chiusura fino a 300mila imprese, secondo Mariano Bella, responsabile del Centro Studi di Confcommercio, ospite del programma 'L'imprenditore e gli altri' su Cusano Italia Tv. Per Bella, a questo dato "dovremo poi aggiungere 150mila tra liberi professionisti, ordinistici e non ordinistici”.

Parlando poi del cashback, “non credo affatto - afferma Bella - che possa costituire un importante stimolo ai consumi. Se avesse costituito uno stimolo per quei consumatori che si sono assembrati, ci sarebbe una forte contraddizione da parte del governo che da una parte dice andate nei negozi fisici a fare shopping e dall’altra dice non ci andate. Lo stanziamento di 1,7 miliardi è insufficiente. Il governo sta incentivando l’uso delle carte di credito nel momento più sbagliato per il nostro Paese e con risorse insufficienti".

Il cashback

"Il cashback - sottolinea ancora Bella - non l’ha chiesto Confcommercio, se il governo si pone un obiettivo deve mettere gli strumenti adeguati in campo per raggiungere l’obiettivo. Secondo me non è corretto immaginare che un mondo totalmente privo di contanti in cui tutte le transazioni sono tracciabili sarà un mondo senza evasione fiscale, qualcuno che fa gli incroci deve comunque esserci”.

“La cosa che mi preoccupa di più - prosegue Bella - è che ieri sera sono andato al letto pensando che il giallo è il colore della libertà, mentre stamattina ho letto i giornali e c’era scritto Natale tutto rosso. Mi pare di aver capito che questo cambio di sentiment nelle nostre istituzioni sia dovuto non ad un algoritmo basato su dati empirici che eventualmente segnalava l’aumento dei contagi, ma sia basato su alcune fotografie e alcuni reportage giornalistici. Questo non mi dà alcuna tranquillità".

"Per quanto riguarda i consumi di dicembre - conclude -, c’è da dire che nei primi 6 mesi del 2020 abbiamo avuto un aumento del risparmio forzoso. Liquidità nei conti correnti c’è e potrebbe essere spesa. Se il Covid ci lasciasse un po’ di libertà e con la complicità del governo, potremmo avere delle belle sorprese da qui alla fine dell’anno. Ma mi pare che l’orientamento non sia questo”.

I dati Codacons

Il Codacons ha diffuso i numeri definitivi sulle spese degli italiani legate alle ultime festività: sono preoccupanti. “Il Natale 2020 segna un calo record dei consumi da parte delle famiglie. Il Covid ha rivoluzionato drasticamente le tradizioni degli italiani legate al Natale e ha avuto effetti devastanti sui consumi di dicembre”, con “una contrazione complessiva dei consumi natalizi del -20% rispetto al 2019, con una perdita di circa 2 miliardi di euro. Complessivamente la spesa si è fermata a quota 8 mld, con un esborso a famiglia che passa dai 386 euro del 2019 ai circa 308 euro del 2020" si legge nel documento.

A ridursi è stata la spesa per gli addobbi della casa (-15%) e, per la prima volta, i consumi alimentari hanno subito un vero e proprio tonfo del -10%, pari a circa -500 milioni di euro di cibi e bevande sulle tavole tra Natale e Capodanno. Il 28% gli italiani non ha acquistato quest’anno alcun regalo di Natale, il numero più elevato di sempre – evidenzia il Codacons. Tra i doni più acquistati nel 2020 si piazzano in testa i giocattoli, elettrodomestici e prodotti hi-tech.