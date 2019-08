Nate online oltre 2mila imprese. Un miliardo per le startup

Un miliardo per dare una chance alla startup e alle piccole e medie imprese (Pmi). Il nostro Paese ha bisogno anche di loro per uscire dalla stagnazione economica che lo rende debole nel mercato. Una cifra importante per chi desidera realizzare progetti di sperimentazione, di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico, basati sull’utilizzo di tecnologie Blockchain, Intelligenza Artificiale, Internet delle cose, collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione realizzati da enti pubblici, agenzie, enti di ricerca, e università. Per rifare impresa, per creare posti di lavoro, per ridare all’Italia il ruolo di leadership che gli compete in Europa.

La Gazzetta Ufficiale

Su questo tema, l'Italia ha fatto molti primi passi, cui spesso non è seguito il secondo (soprattutto per mancanza di risorse). L’ultima legge di bilancio potrebbe finalmente concedere una chance in più. E’ stato infatti creato il Fondo di Investimento Pubblico (gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti), uno strumento che dovrebbe operare (tranne per qualche eccezione) seguendo le regole del mercato. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto ministeriale, le cose potrebbero girare ora per il verso giusto. Il condizionale non è un obbligo, ma serve a far percepire che nel nostro Paese spesso le cose non vanno sempre come dovrebbero. Tuttavia, è necessario, per tutti, che questa volta le cose funzionino.

Cos'è il Fondo Nazionale Innovazione

Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) spiega nel suo sito (con un pdf e un video) che cos’è il Fondo Nazionale Innovazione (FNI). Il fondo ha una dotazione finanziaria di partenza (ma se funziona potrebbe essere rifinanziata) prevista nella Legge di Bilancio 2019, di circa 1 miliardo di euro e verrà gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso una cabina di regia che ha l’obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico dell’innovazione. E’ un primo ragionamento. Lo strumento operativo di intervento del FNI è il Venture Capital: investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di startup, scaleup e PMI innovative. Ha molti obiettivi: difendere l’interesse nazionale, contrastare la cessione e la dispersione di talenti tutelando la proprietà intellettuale e altri asset strategici che nella migliore delle ipotesi vengono “svendute” all’estero con una perdita secca per il sistema Paese. La fuga dei “cervelli” determina anche questo.

Venture Capital

Il FNI è un soggetto multifondo che opera solo attraverso metodologie di Venture Capital (una forma d’investimento ad alto rischio, ma che può anche dare ritorni economici eccezionali). “Si tratta dello strumento finanziario elettivo per investimenti diretti o indiretti allo scopo di acquisire minoranze qualificate del capitale di startup, scaleup e PMI innovative che hanno già sviluppato il loro prodotto o servizio. Gli investimenti sono effettuati dai singoli Fondi del FNI in modo selettivo, in conformità con le migliori pratiche del settore, in funzione della capacità di generare impatto e valore sia per l’investimento sia per l’economia nazionale. La selettività, flessibilità e rapidità degli investimenti sono gli elementi che consentono al VC la natura di strumento chiave di mercato per lo sviluppo dell’innovazione. Oltre che il modo migliore per allineare gli interessi di investitori e imprenditori verso il comune obiettivo della crescita economica”, è spiegato su mise.gov.it.

Lo Stato e l’Impresa

Spiega startupitalia.eu, il Fondo Nazionale Innovazione investirà in:

1) un fondo di fondi dedicato a investimenti in fondi di venture capital gestiti da società autorizzate da Banca d’Italia o direttamente in startup e/o piccole e medie imprese

2) co-investimento con investitori privati indipendenti, nella misura del 30%

3) interventi in regime di esenzione con apporto di co-investitori privati fino al 60%, con limite max di 15 milioni di euro per pmi

4) investimenti in società quotate fino al 15%

L’impatto economico

Fin dalla nascita, il Fondo Nazionale Innovazione ha messo a disposizione un milione di euro. Una somma che la fa diventare uno dei principali operatori di venture capital europei. L’impatto economico è coerente con il nome che ha conservato il Made in Italy nel mondo. Del resto, il mal di mare fatto venire agli imprenditori dagli ballottamenti cui li costringe il mercato, resta comunque la seconda potenza manifatturiera d’Europa. Il Fondo è una opportunità in più, una interfaccia privilegiata verso gli investitori istituzionali EU, come la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti(FEI), che concede prestiti alle PMI attraverso capitale di rischio e strumenti per la condivisione dei rischi. Al contempo, FNI vuole provare a attrarre in Italia grandi e qualificati operatori ed investitori VC europei e internazionali, inclusi Fondi Sovrani, e grandi aziende internazionali. Agendo da catalizzatore e favorendo l’innovazione nazionale verso una scala globale.

Startup innovative “nate online”

Cresce il numero delle startup innovative “nate online”. Al 30 giugno 2019 sono 2.407 le startup innovative avviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita. Tra queste, 1.817 hanno optato per una procedura interamente online, con la validazione degli atti fondativi mediante firma digitale tramite la piattaforma startup.registroimprese.it. A queste si aggiungono circa 220 imprese che hanno completato la procedura di costituzione online, ma che sono ancora in attesa dell’iscrizione nella sezione dedicata del Registro delle Imprese.