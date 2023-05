Istat, a marzo saldo commercio extra Ue al top da 30 anni

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - A marzo 2023 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un calo congiunturale del 12,9% per le importazioni e del 4,6% per l'export Lo rileva l'Istat. A marzo 2023, l'export cresce su base annua del 6,6%. A esclusione dell' energia (-19,9%), la crescita riguarda tutti i raggruppamenti. L'import registra una flessione tendenziale del 28,1%, cui contribuisce la contrazione di tutti i raggruppamenti e, in particolare, di energia (-35,8%). Il surplus commerciale con i paesi extra Ue27, sostenuto dal forte avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici, è pari a 8.455 milioni, il più alto da oltre 30 anni. (ANSA).