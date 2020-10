Whirlpool,azienda: per Napoli non c'è soluzione,31 ottobre chiusura

Roma, 22 ott. (askanews) - "Ad ottobre 2019, l'azienda ha accettato di proseguire temporaneamente la produzione delle lavatrici di alta gamma Omnia" nello stabilimento di Napoli "per offrire alle parti coinvolte più tempo per identificare una soluzione che purtroppo non è stata trovata. Per tale motivo, l'azienda ha confermato il 31 ottobre 2020 come data di cessazione della produzione. Non affrontare questa situazione potrebbe infatti compromettere ulteriormente la competitività industriale di Whirlpool in Italia". A ribadirlo è Whirlpool al termine del tavolo al Mise.L'azienda ha ribadito "di aver subito un drastico crollo nella domanda globale per Omnia - il modello di lavatrici di alta gamma che viene prodotto nel sito di Napoli. Dal 2009 i volumi che sono diminuiti di circa il 70% passando da circa 700,000 a meno di 200,000 unità prodotte all'anno; questo ha portato lo stabilimento ad operare a meno del 30% della propria capacità produttiva, rendendo la situazione insostenibile sia per lo stabilimento che per l'azienda".Per questo motivo, "18 mesi fa l'azienda ha aperto un confronto sui potenziali scenari di transizione e ha cominciato a lavorare con i sindacati e gli interlocutori istituzionali - sia nazionali che locali - per trovare una soluzione sostenibile e minimizzare gli impatti della cessazione della produzione nello stabilimento di Napoli", ha concluso l'azienda.