Zanardi, seconda notte in terapia intensiva: non ci sono variazioni cliniche, è stabile

Resta in coma farmacologico. Nuovo bollettino medico alle 12 Seconda notte in terapia intensiva per Alex Zanardi all'ospedale di Siena, dove è ricoverato dopo l'intervento neurochirurgico per le fratture al cranio e al volto riportate nell'incidente con l'handbike contro un camion a Pienza il 19 giugno. Le condizioni, che restano gravi, sono stazionarie e continua il coma farmacologico. Sedato, continua a essere ventilato meccanicamente e il monitoraggio dei parametri clinici e' costante. Da quanto si apprende, un nuovo bollettino medico e' previsto verso mezzogiorno.

Condizioni stabili

"Non ci sono particolari variazioni cliniche rispetto a stamani: le condizioni" di Zanardi "continuano a essere stabili da un punto di vista cardiorespiratorio, è sempre ventilato meccanicamente, e restano stabili anche i parametri metabolici che danno un quadro clinico generale buono; c'è da confermare la gravità del quadro neurologico che andrà valutato la prossima settimana quando le condizioni cliniche ce lo permetteranno". e grave sul piano neurologico". Lo ha detto ai giornalisti il professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza dell'ospedale di Siena,facendo un punto nel pomeriggio sulle condizioni dell'atleta. Zanardi e' quindi "stabile ma grave sul piano neurologico". Alex Zanardi "è un grande atleta e quindi da un punto di vista generale è in condizioni ottimali, quindi ben controllato, quindi per questo motivo probabilmente sta rispondendo molto bene" alle terapie. "Pensiamo positivamente, siamo fiduciosi che questo suo stato pre-trauma possa condizionare positivamente il decorso". Lo ha detto facendo un punto coi giornalisti il professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza dell'ospedale di Siena, dopo aver confermato che, come già spiegato stamani, le condizioni di Zanardi sono stabili benchè con un quadro neurologico molto grave. Il professore Scolletta ha anche sottolineato come, con gli altri medici che seguono Zanardi "non siamo rimasti sopresi" dal recupero che il suo organismo sta facendo. "E' arrivato qui in condizioni instabili", ha sottolineato il primario.

Interrogati gli organizzatori della staffetta

La procura di Siena vuole vederci chiaro sull'incidente che ha causato il gravissimo ferimento di Zanardi a Pienza. E nella sua inchiesta ha indagato subito l'autista dell'autotreno che ha avuto l'impatto con l'handbike. Tuttavia il fascicolo del pm Serena Menicucci si è già arricchito pure degli interrogatori dei promotori di Obiettivo tricolore, la staffetta paralimpica a tappe da Luino a Santa Maria di Leuca - per rilanciare l'Italia dopo il Coronavirus -, per capire in che condizioni di sicurezza sia stato organizzato il percorso e se è corretto che la pedalata si svolgesse a strade aperte e col traffico in movimento, compreso il camion dell'incidente. Sull'iscrizione nel registro degli indagati del conducente del Tir, un trasportatore di prodotti agricoli, parla di "atto dovuto" il procuratore Salvatore Vitello. L'autista è indagato peri lesioni gravissime colpose. Al pm Menicucci ha rilasciato dichiarazioni spontanee. "Me lo sono ritrovato quasi di fronte in una curva, ho sterzato, e così mi ha preso di fianco, altrimenti l'urto sarebbe stato frontale", avrebbe detto l'indagato al magistrato. Il suo difensore, avvocato Massimiliano Arcioni aggiunge che il camion andava a bassa velocità e che il suo assistito è risultato negativo all'alcoltest. Un video, acquisito dai carabinieri, mostrerebbe parte dell'incidente e, come già dalle prime testimonianze di chi era sul posto, rileverebbe una sbandata in curva dell'handbike, verso la corsia opposta, con Zanardi che tenta un recupero in extremis. Ma non ce la fa. Si ribalta e sbatte col rimorchio del mezzo pesante. Proprio per capire che genere di permessi e autorizzazioni, nonchè misure di safety, abbiano predisposto gli organizzatori del raduno, i carabinieri di Siena hanno interogato i promotori di Obiettivo 3, l'onlus di cui lo stesso Zanardi è fondatore. "Ma non è una corsa ciclistica, non è la stessa cosa", ha detto alle telecamere, sentito anche lui, il ct della nazionale paralimpica Mario Valentini uscendo dalla stessa caserma. Il gruppo radunava diversi atleti paralimpici oltre ad Alex Zanardi,

Le conseguenze sulla vista

"Le conseguenze sulla vista ci possono essere senz'altro e quindi abbiano chiesto consulenze di oculisti perchè c'è qualche lesione anche oculare. Il trauma è facciale e quindi ci possono essere lesioni oculari. Ma sarà posibile valutare questo tra qualche giorno, non è possibile dirlo adesso", ha detto il professor Sabino Scolletta, direttore della terapia intensiva delle Scotte di Siena, riguardo a una delle possibili conseguenze del trauma cranico facciale subito da Zanardi.

Il coma farmacologico

Alex è tenuto in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Siena dopo l'intervento neurochirurgico che è "riuscito, che è andato come doveva andare", ma le "condizioni iniziali erano molto gravi", ha spiegato il neurochirurgo Giuseppe Oliveri, direttore della Neurochirurgia delle Scotte, che ha effettuato l'intervento.

Zanardi, aggiunge Oliveri, "è arrivato con un trauma cranico facciale importante, aveva due ossa frontali fratturate con affondamento delle stesse più quello che chiamiamo 'fracasso facciale', cioè tutte le ossa della faccia rotte. E' stato operato per rattoppare la situazione e al momento" le condizioni "permettono di curarlo". "Tutti i numeri sono buoni - sottolinea Oliveri -, ovviamente neurologicamente in questo momento non è valutabile pur rimanendo la situazione tanto grave".

A Zanardi è stata fatta una Tac dopo l'intervento ma "adesso non ne facciamo, ha un cateterino per la misurazione della pressione intracranica che ci tiene informati". In futuro "dovranno intervenire poi i colleghi chirurghi maxillo-facciali", conclude Oliveri.

"Quadro neurologico molto grave"

"Purtroppo il quadro neurologico è molto grave", ha sottolineato il professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'ospedale di Siena dopo aver aggiornato i cronisti col bollettino medico delle 12.30. "Le condizioni stabili sono sicuramente un buon segno da un punto di vista diagnostico mentre il quadro neurologico è incerto", ha aggiunto Scolletta, aggiungendo che Zanardi e' in coma farmacologico, e si valutera' tra lunedi' e martedi' se i miglioramenti consentono un'uscita da questa condizione. La stabilità" delle condizioni cliniche "del paziente attualmente esclude questa ipotesi": così Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento emergenza urgenza dell'ospedale di Siena, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se Alex Zanardi sia in pericolo di vita. "Le condizioni sono stabili - ha detto - e di questo siamo soddisfatti, ma il danno neurologico è grave e incerto, e potrebbero essere possibili un'instabilita' e un peggioramento. Ma al momento la situazione e' stabile e questo esclude questa ipotesi".

I media

Grande risalto sui media internazionali per lo spaventoso incidente di Zanardi. L'edizione online del giornale spagnolo Marca racconta il dramma del campione italiano, soffermandosi sul suo impegno per affrontare la disabilità. "Il mondo dello sport è scioccato dalle notizie e segue ogni dettaglio dell'incidente e dello stato di Zanardi con trepidazione" scrive Marca. Il Mundo Deportivo parla dell'ex pilota di Formula 1 come di un'icona da quando ha subito un grave incidente nel 2001 in una gara in Germania che gli costò l'amputazione di entrambe le gambe. Da allora si è sempre distinto per il suo spirito di miglioramento, la sua lotta e il suo positivismo. Il giornale spagnolo ricorda che ha vinto quattro medaglie paralimpiche su handbike, oltre a continuare a competere come pilota professionista con una ruota adattata. Largo spazio anche sull'edizione online della Bbc che riporta un pensiero dell'ex campione del mondo di Formula 1 Mario Andretti: "Sono così ansioso e spaventato per Alex Zanardi che trattengo il respiro. Sono il suo fan. Sono suo amico". Di 'incidente horror' scrive in primo piano l'edizione online del quotidiano tedesco Bild, corredando di foto e particolari la drammatica vicenda.