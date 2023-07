Zaki arriverà in Italia sabato, ha rifiutato il volo del governo. Amnesty: Scelta di indipendenza

Patrick Zaki partirà dal Cairo diretto a Milano Malpensa con un aereo di linea di una compagnia egiziana. Il ricercatore avrebbe rifiutato il volo speciale che era stato messo a disposizione dal governo italiano e non intenderebbe incontrare nè farsi assistere da autorità dell'esecutivo di Roma.

Amnesty: "Scelta di indipendenza"

"La reputazione dei difensori dei diritti umani si basa sulla loro indipendenza dai governi. Ringraziano e apprezzano quando si fanno delle cose per loro, come sono state fatte e infatti Patrick ha ripetutamente ringraziato governo e ambasciata. Decidere di viaggiare su un volo di linea non è un gesto di opposizione politica, ma un gesto di indipendenza". Così il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, sulla scelta che avrebbe fatto Patrick Zaki per rientrare in Italia.

Il tweet di Patrick Zaki

"La sensazione migliore è la libertà. Domani mattina a Bologna per coronare il sogno tanto atteso". E' il tweet di Patrick Zaki, all'indomani del rilascio dalla Direzione di polizia di Nuova Mansura, dopo la grazia del presidente egiziano al-Sisi arrivata il giorno dopo la condanna a tre anni di carcere per diffusione di notizie false. Sempre su Twitter, il sito di opposizione oscurato in Egitto Mada Masr, riferisce che il giovane "dopo essere arrivato a casa sua ha dichiarato che vorrebbe vedere più rilasci nel prossimo periodo per tutti i prigionieri nei casi di libertà di opinione e di espressione". "Sono sollevato per quello che è successo, ho molti progetti che sto cercando di realizzare, tra cui sposarmi e continuare il mio dottorato - ha detto Zaki -. Spero che tutti vengano rilasciati e che il caso dei prigionieri politici venga risolto completamente", riporta il tweet. Contattato telefonicamente, Zaki ha confermato di aver rilasciato la dichiarazione.

Tajani ribadisce: "Non c'è stato alcun baratto"

"Abbiamo lavorato sin dall'inizio per Zaki. Io sono stato due volte in Egitto. In tutti gli incontri, al Sisi ha sempre detto che avrebbe risolto il problema. Siamo grati al presidente egiziano per aver dato la grazia a questo ragazzo che ha studiato e si è laureato in Italia. Tra domani e dopodomani sarà a Milano e a Bologna per salutare i suoi amici. Buona fortuna a lui". Lo ha detto a Salerno il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Non c'è mai stato alcun baratto", ha aggiunto. "Noi abbiamo sempre lavorato per liberare Zaki. Essendo cittadino egiziano, ovviamente, la decisione doveva essere dell'Egitto". Anche per il caso Regeni "abbiamo sempre lavorato - ha proseguito il ministro - per avere la verità. Un risultato lo abbiamo portato a casa, ma continuiamo a lavorare. Abbiamo sempre avuto grande disponibilità da parte del presidente al Sisi. A chi diceva che ci facevamo prendere in giro abbiamo dimostrato che la serietà del governo, della diplomazia, dell'intelligence hanno portato risultati positivi. Così come liberammo Alessia Piperno dalle carceri in Iran. Senza fare clamore, minacce, urla, manifestazioni, portiamo a casa i risultati. Su Regeni stiamo continuando a chiedere di darci tutte le informazioni necessarie per poter procedere nel processo".