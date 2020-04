Zaia: il Veneto è pronto a riaprire anche prima del 4 maggio

Venezia, 17 apr. (askanews) - "Siamo d'accordo anche per una pre 'Fase 2' prima del 4 maggio: noi siamo pronti". A dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera."In ogni caso la decisione spetta al Governo con Dpcm - ha ribadito il Governatore - non so più come dirlo, per l'apertura delle categorie di estetiste, parrucchieri, barbieri centri estetici, lo si decide con un Dpcm, non con un provvedimento regionale"."Il Governo ha annunciato che allegherà a questo provvedimento anche le istruzioni per l'uso. E' evidente che queste categorie dovranno usare un dispositivo di protezione così come per tutte le persone che hanno contatti ravvicinati. Non vediamo problematiche particolari per la riapertura di centri estetici, parucchieri e barbieri, basta che le disposizioni siano uniformi per tutti", ha concluso.