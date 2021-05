Zaia, in Veneto vaccini ad agosto a chi è in vacanza

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAG - Il Veneto è intenzionato ad utilizzare le settimane centrali di agosto per vaccinare chi fa vacanza e in generale gli operatori turistici in Veneto. Lo annuncia il Presidente del Veneto Luca Zaia. "Stiamo tentando di programmare - annuncia - per dare la possibilità nelle due settimane centrali di agosto di vaccinare i turisti in Veneto". L'idea è quella, tra l'altro, di vaccinare con il J&J gli operatori turistici sotto i 60 anni, grazie a 60mila dosi. Per farlo bisognerà 'forzare' la lista accreditandosi come operatori turistici". (ANSA).